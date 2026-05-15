Phát triển “kinh tế bạc”: Biến già hóa dân số thành động lực tăng trưởng

Nhiều quốc gia đang nhìn nhận già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn là cơ hội phát triển kinh tế mới. Từ đó, khái niệm “kinh tế bạc” ra đời, bao gồm các hoạt động kinh tế phục vụ nhu cầu sống, chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng của người cao tuổi.

Theo Cục Thống kê và UNFPA, đến năm 2030, Việt Nam dự kiến có gần 18 triệu người cao tuổi; đến năm 2050, nhóm dân số trên 60 tuổi sẽ chiếm hơn 25% tổng dân số.

Sự gia tăng của tầng lớp trung lưu cùng tuổi thọ ngày càng cao đang làm thay đổi cấu trúc tiêu dùng. Người cao tuổi hiện nay không chỉ quan tâm đến nơi ở mà còn sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi thể chất và không gian sống chất lượng cao.

Theo Savills, quy mô thị trường chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam có thể đạt khoảng 3,6 tỷ USD vào năm 2032. Trong khi đó, nguồn cung hiện vẫn khá hạn chế, đặc biệt là các mô hình lưu trú tích hợp y tế và nghỉ dưỡng chuyên sâu.

Chia sẻ tại hội thảo do Báo Tiền Phong tổ chức, GS.TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế - cho rằng người cao tuổi hiện nay không còn muốn sống trong các mô hình dưỡng lão khép kín mà ưu tiên môi trường sống mở, có khả năng kết nối gia đình, cộng đồng và được hỗ trợ y tế liên tục.

Theo ông Nga, xu hướng mới của thị trường là các khu căn hộ trị liệu - phục hồi sức khỏe, nơi cư dân có thể sinh hoạt trong căn hộ riêng nhưng vẫn được theo dõi sức khỏe 24/7 thông qua hệ thống y tế tích hợp, thiết bị thông minh và dịch vụ dinh dưỡng chuyên biệt. Một khoảng trống khác của thị trường nằm ở nhu cầu chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối và người cần theo dõi sức khỏe dài hạn. Trong khi nhiều bệnh viện thường xuyên quá tải, việc chăm sóc tại nhà lại vượt quá khả năng của không ít gia đình, đặc biệt tại các đô thị lớn. Điều này tạo ra nhu cầu ngày càng lớn đối với các mô hình lưu trú trị liệu kết hợp y tế và phục hồi chức năng.

Người cao tuổi ưu tiên môi trường sống mở, có khả năng kết nối gia đình, cộng đồng và được hỗ trợ y tế liên tục- Nguồn Onsen Fuji

Theo GS.TS Nguyễn Huy Nga, với người lớn tuổi, nơi ở không chỉ để trú ngụ mà còn phải có khả năng xử lý kịp thời các tình huống sức khỏe khẩn cấp và kết nối với hệ thống y tế chuyên sâu. Đây cũng là lý do các mô hình “wellness living” - không gian sống kết hợp nghỉ dưỡng, phục hồi thể chất và chăm sóc tinh thần - đang trở thành xu hướng mới của thị trường bất động sản chăm sóc sức khỏe.

Mô hình lưu trú trị liệu đón đầu “kinh tế bạc” phía Bắc

Làn sóng già hóa dân số đang mở ra dư địa lớn cho các mô hình lưu trú trị liệu và bất động sản chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Đón đầu xu hướng này, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội được phát triển theo hướng kết hợp lưu trú, nghỉ dưỡng và trị liệu phục hồi. Dự án cách Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 khoảng 2-5 km.

Vị trí này giúp dự án vừa thuận tiện tiếp cận hệ thống y tế chuyên sâu, vừa duy trì môi trường sống yên tĩnh, phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an dưỡng và phục hồi sức khỏe dài hạn. Đây cũng là khu vực được đánh giá có tiềm năng lớn trong việc phát triển các mô hình lưu trú dành cho người cao tuổi, bệnh nhân phục hồi sau điều trị và nhóm khách cần chăm sóc sức khỏe thường xuyên.

Onsen Retreat Nam Hà Nội xây dựng một hệ sinh thái trị liệu khép kín với các tiện ích như tắm onsen, spa trị liệu và không gian xanh phục hồi thể chất. Ảnh phối cảnh Nguồn Onsen Fuji

Khác với mô hình viện dưỡng lão truyền thống, dự án hướng tới xây dựng môi trường sống mở, tích hợp chăm sóc sức khỏe và kết nối cộng đồng. Người cao tuổi không chỉ được hỗ trợ y tế và theo dõi sức khỏe định kỳ mà còn có thể duy trì nhịp sống độc lập, tham gia các hoạt động giao lưu, chăm sóc thể chất và phục hồi tinh thần ngay trong nội khu. Đồng thời, mô hình này cũng hướng tới trải nghiệm nghỉ dưỡng đa thế hệ, nơi con cháu có thể lưu trú, nghỉ ngơi và đồng hành chăm sóc cha mẹ trong cùng một không gian sống.

Trên quy mô 5,9 ha, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội được quy hoạch thành hai phân khu gồm Premier Villas với 130 căn biệt thự, shoptel và Thera Home với hơn 1.000 căn hộ cùng shophouse khối đế. Dự án phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe với các tiện ích như tắm onsen, spa trị liệu, không gian thiền, cảnh quan xanh và các hoạt động phục hồi thể chất, hướng tới việc đưa chăm sóc sức khỏe trở thành một phần của đời sống thường nhật.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, chương trình thuê lại tối thiểu 5 năm với mức 10-25 triệu đồng/tháng tùy loại căn hộ dự kiến được triển khai nhằm hướng tới khả năng tạo dòng tiền ổn định trong dài hạn.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji)