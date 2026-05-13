Công ty Địa ốc Hoàng Quân có 20 dự án nhà ở đã hoàn thành xây dựng ở TPHCM và các địa phương khác, nhưng vẫn còn vướng thủ tục pháp lý. Ngoài ra, 30 dự án khác đang triển khai cũng gặp tình trạng tương tự. Trong đó, có dự án vướng mắc pháp lý kéo dài 5 năm nhưng chưa thể xử lý dứt điểm.

Thông tin trên được ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT công ty, cho biết tại hội nghị liên quan tới tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài tại TPHCM sáng 13/5.

Tương tự, bà Nguyễn Nam Phương, Tổng giám đốc Công ty TNHH Lan Anh, cũng có 4 dự án đầu tư đang gặp vướng mắc chưa thể giải quyết sau nhiều năm. Doanh nghiệp rơi vào tình trạng kinh doanh khó khăn, phải vay mượn ngân hàng vì quá trình xử lý chậm trễ của cơ quan Nhà nước.

Ví dụ điển hình là khu đất dự án Lan Anh 12 (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) của công ty - đã vào chương trình phát triển nhà ở của tỉnh và được địa phương báo cáo lên Bộ Xây dựng. Tỉnh cũng đã trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch tại địa phương, trong đó, khu đất trên là phù hợp quy hoạch.

Tuy nhiên, theo bà Phương, UBND thị xã Phú Mỹ sau đó có điều chỉnh quy hoạch khiến khu đất dự án Lan Anh 12 được chuyển sang chức năng cây xanh cách ly, không còn phù hợp với định hướng ban đầu.

TPHCM đã rà soát 838 công trình, dự án, khu đất từng tồn đọng, vướng mắc. Ảnh minh hoạ: Nguyễn Huế

Đại diện công ty đề nghị chính quyền TPHCM, trong quá trình điều chỉnh quy hoạch chung, cần cập nhật dữ liệu và trả lại khu đất công ty đã xin đầu tư theo đúng quy hoạch Thủ tướng phê duyệt trước đây. Đồng thời, quá trình thành phố làm quy hoạch thời gian tới cần công khai, minh bạch và thông báo cho người dân có đất trong diện quy hoạch được nắm rõ thông tin.

Theo thống kê, TPHCM hiện có 838 công trình, dự án, khu đất thuộc diện rà soát tháo gỡ. Tổng mức đầu tư của các dự án là trên 206.000 tỷ đồng, diện tích trên 17.000ha.

Trong đó, có 417 dự án đã hoàn thành gỡ vướng; 393 dự án cơ bản hoàn thành việc gỡ vướng; 28 dự án, công trình, khu đất đã có chỉ đạo, định hướng và đang thực hiện tháo gỡ.

Tốc độ xử lý hồ sơ khiến doanh nghiệp bất ngờ

Bên cạnh các khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, các doanh nghiệp cũng nhận thấy những thay đổi tích cực và chủ động từ phía chính quyền TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Đồi - Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Sài Gòn 9, cho hay doanh nghiệp đã được tháo gỡ 2 dự án vào đầu năm 2026, sau thời gian dài chờ đợi. Trước đây, để có quyết định giao đất là cực kỳ khó khăn nhưng thời gian trình ký hoàn tất hiện nay chỉ kéo dài khoảng 2 tuần.

“Tôi rất bất ngờ trước sự thay đổi của thành phố trong cải cách thủ tục hành chính”, ông chia sẻ.

Về phía các doanh nghiệp bất động sản, ông Đồi khuyên: "Hãy gõ đúng cửa cơ quan để được hỗ trợ". Vướng mắc quy hoạch thì gặp Sở Quy hoạch kiến trúc; khó khăn thuế là tới Thuế TPHCM hay vấn đề về đất đai là của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Khi đó, các vướng mắc sẽ được giải quyết nhanh hơn.

Các doanh nghiệp đánh giá, những chuyển biến hiện nay có sự lan tỏa từ Trung ương tới địa phương.

Ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Công ty Địa ốc Hoàng Quân, tại hội nghị sáng 13/5. Ảnh: T.C

Ngày 24/4, Quốc hội thông qua Nghị quyết 29/2026/QH16 về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Tới ngày 7/5, Chính phủ đã ban hành Nghị định 147 hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài quy định tại Nghị quyết số 29.

“Tôi đã khóc khi đọc nghị quyết và nghị định trên. Định hướng lớn và quyết tâm của Nhà nước sẽ giúp doanh nghiệp có cơ hội hồi sinh, tồn tại, phát triển và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội”, ông Trương Anh Tuấn bày tỏ.

Ông cũng kiến nghị thành phố cần sớm số hóa dữ liệu đất đai, quy trình thủ tục để thời gian giải quyết được rõ ràng; đồng thời cung cấp những đầu mối cụ thể giải quyết các vấn đề liên quan tới bất động sản để doanh nghiệp chủ động liên lạc, nhờ hỗ trợ.

Sau khi nghe ý kiến của các doanh nghiệp, bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Phòng Kinh tế đối ngoại (Sở Tài chính TPHCM), khẳng định, UBND thành phố đã có chỉ đạo rà soát tất cả dự án khó khăn, vướng mắc trên địa bàn và tập trung giải quyết ngay trong năm 2026 đối với những dự án thuộc thẩm quyền.

Ngoài 838 công trình, dự án, khu đất thuộc diện rà soát tháo gỡ, nếu doanh nghiệp vẫn còn dự án khó khăn thì làm văn bản đề xuất để cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý dứt điểm.

Bà Hồng cho rằng, với những dự án vướng mắc kéo dài và chưa xác định rõ cơ quan chủ trì, doanh nghiệp có thể kiến nghị cơ quan thanh tra hoặc các cơ quan có thẩm quyền xem xét, làm rõ theo quy định.