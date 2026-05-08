Tối ngày 8/5, TPHCM, Lễ vinh danh Giải thưởng Game Việt Nam - Vietnam Game Awards 2026 đã chính thức được tổ chức, đây là lễ vinh danh dành cho các nhà phát hành, các game online, các thiết bị chơi game và các hạng mục thể thao điện tử (eSports) xuất sắc của năm.

VNGGames và Funtap Games là nhà phát hành game xuất sắc nhất tại Vietnam Game Awards 2026. Ảnh: Lê Mỹ

Vietnam Game Awards 20206 bao gồm 21 giải thưởng đã được tinh chỉnh và bổ sung cơ cấu giải thưởng so với những năm trước. Trong đó, giải Game indie Việt xuất sắc ở hạng mục The Golden Sun chính thức quay trở lại trong hệ thống giải với mục tiêu khuyến khích và tạo sân chơi cho các sản phẩm game Việt có thêm cơ hội được vinh danh và quảng bá.

Giống như mọi năm, tại hạng mục The Golden Galaxy, VNGGames tiếp tục khẳng định vị thế của mình ở giải thưởng nhà phát hành game xuất sắc nhất, khi lần thứ 4 liên tiếp giành giải thưởng này. Tuy nhiên, giải thưởng năm nay còn xuất hiện thêm một nhà phát hành khác là Funtap Games, đây là một nỗ lực rất đáng ghi nhận với những đóng góp của họ, đặc biệt là ở lĩnh vực eSports khi đưa game Mobile Legends: Bang Bang trở lại một cách ngoạn mục trong năm vừa qua.

Cũng trong cùng hạng mục, FC mobile VN trở thành game của năm; Liên Quân Mobile và Audition giành chiến thắng ở giải thưởng game vượt thời gian.

Ở hạng mục The Golden Sun, giải thưởng game Việt của năm thuộc về Arcane Hunter: Soul Survivor và Brother Hai's Pho Restaurant; game indie Việt xuất sắc tiếp tục gọi tên Brother Hai's Pho Restaurant; trong khi đó, Prince of Persia: The Lost Crown Mobile giành giải game Việt có thiết kế đồ họa xuất sắc và game Việt có gameplay hay nhất; game Việt thành công toàn cầu thuộc về Screwdom; nhà phát triển game xuất sắc gọi tên iKame và GihOt Studio giành giải nhà phát triển game tiềm năng.

Hạng mục The Golden Star, game thể thao điện tử xuất sắc thuộc về Liên Quân Mobile trong khi đó PUBG Mobile được ghi nhận với những thành tựu mang về cho lĩnh vực này; Đội tuyển Thể thao điện tử xuất sắc gọi tên FPT Flash.

Hạng mục The Golden Gear, laptop chơi game xuất sắc thuộc về MSI Titan 18 HX Dragon Edition; Điện thoại chơi game xuất sắc gọi tên Realme 15 Pro; màn hình gaming xuất sắc LG UltraGear OLED 45GX950A-B giành chiến thắng.

Năm nay nhà mạng được yêu thích nhất thuộc về FPT; kênh thanh toán được yêu thích nhất gọi tên MoMo và Shopee Pay.

Vòng chung kết Vietnam Game Adwards 2026 tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng game khi vượt mốc gần 3 triệu lượt bình chọn. Kết quả chung cuộc của mỗi hạng mục dựa trên 30% bình chọn của cộng đồng và 70% điểm đánh giá của Hội đồng giám khảo.

Riêng 3 hạng mục: game indie Việt xuất sắc; game Việt thành công toàn cầu và nhà phát triển game xuất sắc sẽ tính 100% điểm của Hội đồng giám khảo.