Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện của giải chạy quốc tế Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội, đồng thời là sân chơi mở dành cho mọi người dân Việt Nam.

Chương trình diễn ra từ ngày 1/10 đến 4/11/2025, là một phần trong mục tiêu kiến tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh hơn mỗi ngày, tuỳ năng lực thể chất và lịch trình riêng, mỗi cá nhân đều có thể tham gia để rèn luyện sức khỏe và lan tỏa tinh thần thể thao trên các nền tảng mạng xã hội.

Để hoà nhịp cùng “Ngày hội vui khỏe trực tuyến” (Fun Fit Fest - 3F), người tham gia có thể sử dụng ứng dụng vRace trên điện thoại di động để thực hiện một trong 3 môn: chạy bộ, đi bộ hoặc đạp xe. Ban tổ chức sẽ quy đổi mỗi 1km hợp lệ trên hệ thống vRace tương ứng với 3.000 VNĐ đóng góp vào Quỹ Nghị Lực Sống, nhằm hỗ trợ người khuyết tật có cơ hội lập nghiệp với chương trình “Khởi nghiệp kinh doanh số”.

Ngoài ra, người tham gia cũng có thể sử dụng Facebook để chụp ảnh và đăng trên trang cá nhân của mình kèm đầy đủ nội dung theo yêu cầu và hashtag chương trình #StandardCharteredVN #ButPhaVuonXa #StandardCharteredMarathon #SCHM2025 #FunFitFest #Ngayhoivuikhoetructuyen #NghiLucSong (hình thức này áp dụng cho bất kỳ môn thể dục - thể thao nào). Mỗi tài khoản Facebook sẽ được ghi nhận một lượt tham gia duy nhất và mỗi bài đăng hợp lệ trên mạng xã hội Facebook sẽ được quy đổi thành 20.000 VNĐ đóng góp cho Quỹ Nghị Lực Sống.

Bà Trịnh Như Quỳnh - Giám đốc Đối ngoại, ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, chia sẻ: “Khi tham gia “Ngày hội vui khỏe trực tuyến - Fun Fit Fest, bạn không chỉ là lưu lại cột mốc bứt phá của bản thân, mà còn là khoảnh khắc chúng ta cùng nhau lan toả, khích lệ tinh thần thể thao, nâng cao sức khoẻ cả thể chất lẫn tinh thần của cả cộng đồng…khi bạn đăng tải nỗ lực tập luyện của mình trên mạng xã hội. Đồng thời, bạn còn chung tay cùng chúng tôi giúp đỡ những người khuyết tật của quỹ Nghị Lực Sống có cơ hội khởi nghiệp. Chúng tôi rất tâm huyết với chương trình này và tin là sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng”.

Bà Trịnh Như Quỳnh - Giám đốc Đối ngoại, ngân hàng Standard Chartered Việt Nam

Nghị Lực Sống là doanh nghiệp xã hội được thành lập từ năm 2008. Tổ chức hoạt động với mục tiêu hỗ trợ người khuyết tật và nhóm yếu thế hòa nhập xã hội thông qua đào tạo nghề CNTT miễn phí và nâng cao năng lực và tạo việc làm, giúp họ sống độc lập, tự chủ. Đến nay, Nghị Lực Sống đã đào tạo hơn 1.560 học viên, với 70% có việc làm sau tốt nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững và công bằng xã hội tại Việt Nam.

Standard Chartered Marathon Di Sản Hà Nội 2025, giải chạy thứ 10 trong hệ thống giải Standard Chartered Marathon danh tiếng thế giới sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 11 năm 2025 tại Cung Thể thao Quần Ngựa Hà Nội. Standard Chartered là nhà tài trợ chính cho giải chạy, khẳng định cam kết đồng hành và phát triển lâu dài cùng Việt Nam, nối tiếp hành trình hơn 120 năm gắn bó. Giải chạy mang tinh thần thể thao kết nối cộng đồng bền vững, là sân chơi dành cho tất cả những ai yêu chạy bộ, từ các VĐV chuyên nghiệp, VĐV khuyết tật, VĐV nước ngoài cũng như cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam.

Chi tiết thể lệ và cách thức tham dự “Ngày hội vui khỏe trực tuyến” (3F - Fun Fit Fest) xem tại: fun-fit-fest-tnc.pdf

Lệ Thanh