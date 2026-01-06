Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2025:

Sự kiện không chỉ ghi dấu bởi sức hút của một điểm hẹn quy tụ các chuyên gia, doanh nghiệp và sinh viên, mà còn tạo nên một không gian đối thoại học thuật giàu chiều sâu - nơi những ý tưởng công nghệ được đặt cạnh các giá trị nhân văn, để AI được nhìn nhận như một động lực phát triển gắn liền với trách nhiệm và phụng sự cộng đồng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Diễn đàn Toàn cầu Boston chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: VLAB Innovation

Khung giá trị cho kỷ nguyên AI: đối thoại quốc tế, hướng tới “AI vì con người”

Sức hút của chương trình được thể hiện rõ ở quy mô tham dự và tính đa dạng thành phần. Tại hội trường NEU, không khí đặc biệt sôi nổi với sự góp mặt của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ, đại diện các đơn vị ứng dụng AI, cùng đông đảo thầy cô, sinh viên và cộng đồng yêu công nghệ.

Bà Hoàng Thị Bảo Hương - Phó Tổng Biên tập Báo VietNamNet phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: VLAB Innovation

Nếu quy mô tạo nên sức mạnh về bề rộng, thì chiều sâu học thuật là điểm làm nên bản sắc của diễn đàn năm nay. Nội dung thảo luận không dừng ở việc cập nhật xu hướng, mà đi thẳng vào những vấn đề có tính nền tảng: AI sẽ thay đổi cách con người làm việc, học tập và sáng tạo ra sao; làm thế nào để phát triển AI an toàn, minh bạch; và quan trọng hơn cả, làm thế nào để AI góp phần nâng cao chất lượng sống và củng cố niềm tin xã hội.

Phiên thảo luận chuyên sâu trong khuôn khổ Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo 2026. Ảnh: VLAB Innovation

Trong phần chia sẻ của mình, ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc điều hành Diễn đàn Toàn cầu Boston nhấn mạnh một góc nhìn rất “cốt lõi”: AI không chỉ là một cuộc đua công nghệ, mà là cuộc kiến tạo luật chơi mới cho xã hội số. Khi AI trở thành “hạ tầng năng lực” của nền kinh tế, điều quyết định không nằm ở việc ai chạy nhanh nhất, mà ở việc chúng ta xây được niềm tin đến đâu: minh bạch trong vận hành, trách nhiệm trong triển khai, và một “khế ước xã hội” đủ mạnh để công nghệ phục vụ lợi ích công.

Với TS. E. Glen Weyl, Đại học Princeton, thông điệp tạo ấn tượng mạnh là tầm nhìn về một xã hội nơi công nghệ giúp con người hợp tác tốt hơn, thay vì đẩy chúng ta vào cạnh tranh hoặc bị thay thế. Ông đặt trọng tâm vào “Plurality” - cách tiếp cận coi công nghệ (và AI) như hạ tầng cho trí tuệ tập thể, nơi dữ liệu và thuật toán không chỉ tối ưu hóa lợi ích cục bộ, mà hỗ trợ cộng đồng cùng giải bài toán chung. Từ câu chuyện học thuật liên ngành đến những gợi mở về thiết kế thể chế số, TS. Weyl khuyến khích người trẻ nhìn AI như một công cụ để mở rộng năng lực của con người, kiến tạo những nền tảng minh bạch, bao trùm và khuyến khích sáng tạo cộng đồng - đúng với tinh thần phát triển AI nhân văn và có trách nhiệm.

Song hành với diễn đàn, Vietnam AI Contest 2025 tiếp tục khẳng định sức sống của một cuộc thi học thuật dành cho học sinh, sinh viên và các nhóm trẻ đam mê AI. Theo ông Nguyễn Song Nam - Tổng Giám đốc VLAB Innovation, điều đáng nói là cuộc thi không chỉ tìm kiếm những sản phẩm “làm được” về mặt kỹ thuật, mà hướng thí sinh đến tinh thần tư duy giải quyết vấn đề, gắn ý tưởng AI với những bối cảnh đời sống và những tiêu chuẩn trách nhiệm trong ứng dụng.

Chính sự kết hợp giữa tinh thần khoa học và ý thức trách nhiệm đã tạo nên “chất” riêng của Vietnam AI Contest 2025, đồng thời giúp cuộc thi trở thành một bước đệm quan trọng để bồi dưỡng lớp nhân lực AI tương lai - không chỉ giỏi kỹ thuật, mà còn có năng lực tư duy và đạo đức nghề nghiệp.

Vinh danh các đội đạt giải: hội tụ trí tuệ từ nhiều địa phương

Vinh danh các hạng mục giải thưởng tại Vietnam AI Contest 2025. Ảnh: VLAB Innovation

Điểm nhấn giàu cảm xúc của chương trình là phần lễ trao giải, vinh danh các đội thi xuất sắc - những gương mặt đại diện cho trí tuệ trẻ, tinh thần sáng tạo và khát vọng đi xa cùng AI. Danh sách đội đoạt giải cho thấy bức tranh rất đáng mừng: tài năng AI trẻ đang lan tỏa theo chiều rộng địa lý, không chỉ tập trung ở các trung tâm lớn mà còn xuất hiện mạnh mẽ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Ban tổ chức đã trao giải Nhất của cuộc thi năm nay cho nhóm học sinh đến từ Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam gồm các em Nguyễn Phụ Phan, Nguyễn Ngọc Huy Anh, Nguyễn Ngọc Khánh Anh, Lê Ngọc Yến Nhi, Nguyễn Tùng Lâm.

Giải Nhì thuộc về các em Phùng Nguyễn Như Bách, Nguyễn Phạm Hoàng Lâm, Đỗ Việt Khánh, Nguyễn Lê Gia Huy, Trương Lê Gia Bảo đến từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai.

Hai giải Ba được trao cho hai đội gồm: Hòa Quang Thắng, Đinh Thị Lan Hương, Vũ Trần Ngọc Linh, Khổng Phương Trang, Hà Xuân Thiện - học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành - tỉnh Lào Cai; Đào Gia Minh, Trịnh Vũ Đương Đại, Tôn Long Nguyên đến từ Trường THPT Tây Úc (TP.HCM).

Ba giải Tài năng trẻ được trao cho các em: Nguyễn Quang Bảo Lâm, Nguyễn Nam Khánh, Cao Minh Anh, Ngô Giang Bình đến từ Trường THPT FPT; Nguyễn Lê Lâm Khang đến từ Trường THPT Thực hành Sư phạm - Đại học Cần Thơ; Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Đức Lâm, Nguyễn Quế Chi, Đào Huyền Mai, Nguyễn Bích Ngân đến từ liên minh các Trường THPT Chuyên Chu Văn An, Trường THPT Xuân Đỉnh, Trường liên cấp Alfred Nobel (Hà Nội).

Những cái tên được xướng lên không chỉ là thành quả của một cuộc thi, mà còn là minh chứng cho sự đầu tư nghiêm túc của học sinh, nhà trường và cộng đồng trong việc học tập - nghiên cứu - sáng tạo cùng AI.

Vietnam AI Contest 2025 đóng vai trò như một “vườn ươm” học thuật, nơi các bạn trẻ rèn năng lực tư duy, thực hành dự án, trình bày ý tưởng và tiếp cận tinh thần khoa học.

Các học sinh tham dự Vòng chung kết và đoạt giải cuộc thi Trí tuệ nhân tạo 2025. Ảnh: VLAB Innovation

Sự kiện khép lại trong niềm hứng khởi và dư âm đọng lại là niềm tin: nếu được tiếp sức bằng cơ chế đồng hành bền vững từ nhà trường, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng chuyên gia, những mầm xanh hôm nay sẽ trở thành lực lượng nòng cốt ngày mai - cùng Việt Nam bước vào kỷ nguyên AI bằng tâm thế tự tin, tử tế và giàu khát vọng.

(Nguồn: VLAB Innovation)