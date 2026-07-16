Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục nhận tác phẩm tham dự Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV đến hết ngày 15/8/2026.

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống trong và ngoài nước, cùng người nước ngoài học tập, làm việc, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi gồm ảnh đơn hoặc ảnh bộ, sáng tác theo phương pháp hiện thực, phản ánh chân thực vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người và đời sống khu vực biên giới trên đất liền của Việt Nam.

Qua ba lần tổ chức, Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" đã trở thành kênh tuyên truyền thông tin hiệu quả về vùng biên giới.

Các tác phẩm tập trung vào nhiều chủ đề như phát triển kinh tế - xã hội vùng biên; quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế; xây dựng lực lượng vũ trang và những tấm gương tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ biên cương Tổ quốc. Qua những góc nhìn đa dạng, cuộc thi góp phần đưa thông tin chính thống về vùng biên đến gần hơn với người dân, bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao nhận thức về chủ quyền quốc gia và từng bước giảm nghèo thông tin.

Theo Ban Tổ chức, đến ngày 14/7, cuộc thi đã tiếp nhận 2.530 tác phẩm của 1.246 tác giả đến từ 34 tỉnh, thành phố. Những con số này cho thấy sức lan tỏa ngày càng lớn của sân chơi nghệ thuật, đồng thời phản ánh sự quan tâm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chuyên và đông đảo người yêu nhiếp ảnh đối với đề tài biên giới.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia; góp phần triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đây cũng là dịp tôn vinh những đóng góp của lực lượng vũ trang, cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua ba lần tổ chức, Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" đã trở thành kênh tuyên truyền hiệu quả về khu vực biên giới. Nhiều tác phẩm được trưng bày, giới thiệu rộng rãi, góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa, con người nơi biên cương; đưa những câu chuyện chân thực về cuộc sống, lao động, bảo vệ chủ quyền đến với đông đảo công chúng. Qua đó, khoảng cách tiếp cận thông tin giữa vùng biên với các khu vực khác từng bước được thu hẹp, tạo thêm động lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo thông tin, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số.

Cuộc thi năm nay có 1 giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được lựa chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định. Ban Tổ chức kỳ vọng mùa thi lần thứ IV sẽ tiếp tục phát hiện nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, góp phần đổi mới công tác tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh biên cương Việt Nam, đưa thông tin chính thống đến gần hơn với người dân, qua đó thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo thông tin.