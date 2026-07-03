Đưa thông tin pháp luật đến gần người dân

"Đưa thông tin pháp luật, thông tin phát triển kinh tế xã hội đến với người dân, giúp bà con vùng biên vươn lên thoát nghèo là một trong những mục tiêu trọng điểm của đơn vị", Trung tá Lê Trung Đức, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pù Nhi cho biết khi trao đổi với phóng viên Báo VietNamNet.

Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) đứng chân tại bản Na Tao, xã Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa. Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 21,839 km với 8 mốc quốc giới và 3 cọc dấu (thuộc huyện Mường Lát trước kia). Địa bàn Đồn Biên phòng Pù Nhi phụ trách gồm 3 xã, trong đó có 2 xã biên giới (Pù Nhi, Nhi Sơn) và 1 xã nội địa (Mường Lý) với 2.989 hộ/14.371 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông (chiếm 77%).

Khu vực Đồn Biên phòng Pù Nhi quản lý có địa hình đồi núi chia cắt, nhiều bản làng cách xa trung tâm, cùng với rào cản ngôn ngữ khiến việc tiếp cận thông tin của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể tổ chức 16 buổi tuyên truyền với khoảng 1.200 lượt người tham gia.

Từ thực tế đó, Đồn Biên phòng Pù Nhi đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền thông tin theo hướng “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện”. Thay vì chỉ phổ biến văn bản hành chính, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi trực tiếp xuống từng bản làng, từng hộ dân để lồng ghép nội dung vào các cuộc họp, buổi sinh hoạt cộng đồng và các lớp xóa mù chữ. Các nội dung tuyên truyền được sử dụng song song 3 thứ tiếng: tiếng phổ thông, tiếng Mông và tiếng Thái.

Nội dung tuyên truyền (chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các đề án phát triển kinh tế xã hội...) được Đồn Biên phòng Pù Nhi biên soạn ngắn gọn, sát với đời sống để phát trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Những quy định pháp luật được chuyển tải thông qua các câu chuyện, tình huống gần gũi, giúp đồng bào dễ tiếp thu và ghi nhớ.

Với phương châm cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, Đồn Biên phòng Pù Nhi cũng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng các đoàn thể tại địa phương triển khai mô hình “Dân vận khéo”, cùng phổ biến kiến thức cho bà con về: Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng, chống mua bán người; công tác phòng chống ma túy, phòng cháy chữa cháy rừng cũng như bảo vệ chủ quyền biên giới cùng nhiều nội dung thiết thực khác.

Trung tá Lê Trung Đức, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pù Nhi cho biết, chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể tổ chức 16 buổi tuyên truyền với khoảng 1.200 lượt người tham gia; thực hiện 10 đợt tuyên truyền lưu động tại 20 bản và duy trì hiệu quả hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Nhờ kiên trì thông tin và phổ biến kiến thức cho bà con, đa số người dân địa phương đã nắm rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc.

“Cầm tay chỉ việc”, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo

Đối với Đồn Biên phòng Pù Nhi, giảm nghèo thông tin không chỉ dừng lại ở việc phổ biến pháp luật mà còn phải giúp người dân biết áp dụng kiến thức vào lao động sản xuất, nâng cao thu nhập. Vì vậy, công tác tuyên truyền luôn được gắn chặt với chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng các mô hình sinh kế phù hợp.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi tích cực đưa tri thức, thông tin đến gần hơn với người dân vùng biên.

Trung tá Lê Trung Đức chia sẻ, nếu trước đây nhiều hộ dân vẫn duy trì tập quán phát nương trên các sườn núi cao để trồng ngô, sắn; việc canh tác phụ thuộc nhiều vào tự nhiên nên năng suất thấp, đời sống còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ khi đơn vị phối hợp với địa phương triển khai các mô hình trồng cây ăn quả, cây dược liệu... thì hiệu quả kinh tế đã tăng lên rõ rệt.

"Các vườn táo mèo (cây sơn tra) trên đồi núi trọc Pú Lậu, cây rau cải Mông, hay các cây nghệ, mít Thái, sắn cao sản, dứa mật, dưa chuột Mông... được bà con đưa vào canh tác và mở rộng sản xuất. Không chỉ trồng trọt, lĩnh vực chăn nuôi cũng có những chuyển biến khi bà con đã bắt đầu xây dựng chuống trại quy mô để nuôi lợn đen, gà lông màu và vịt đặc sản (vịt Cổ Lũng). Các mô hình này đã mang lại hiệu quả thiết thực, được nhiều hộ dân chủ động nhân rộng, từng bước tạo nguồn thu nhập ổn định", Trung tá Lê Trung Đức chia sẻ.

Cũng theo Trung tá Lê Trung Đức, không chỉ hỗ trợ cây, con giống, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pù Nhi còn thực hiện phương châm “4 cùng” với nhân dân: cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào. Từ hướng dẫn cải tạo đất, lựa chọn giống, áp dụng khoa học kỹ thuật đến chăm sóc cây trồng, vật nuôi, cán bộ luôn kiên trì “cầm tay chỉ việc”, Đồn Biên phòng Pù Nhi đã giúp nhiều hộ dân thay đổi tập quán sản xuất, chuyển từ tự cung, tự cấp sang phát triển cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, từng bước nâng cao thu nhập.

Khi đã sản xuất được nông sản, tiếp theo sẽ là khâu tiêu thụ. Đồn Biên phòng Pù Nhi đã chủ động phối hợp triển khai mô hình “Biên phòng đồng hành cùng chuyển đổi số nơi biên giới”, đưa Internet và các nguồn thông tin thị trường đến gần người dân. Thông qua những chiếc điện thoại thông minh và các nền tảng số, đồng bào đại phương đã có thể cập nhật chủ trương, chính sách, nắm bắt thông tin thị trường trong tiêu thị nông sản, tiếp cận kiến thức khoa học kỹ thuật cũng như các cảnh báo về thiên tai, dịch bệnh phục vụ sản xuất.

"Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các lớp xóa mù chữ, nhận thức của người dân trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng bào hiểu rõ hơn tác hại của tảo hôn, hôn nhân cận huyết, các hủ tục và tệ nạn xã hội; không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục, tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự.

Trong phát triển kinh tế, nhiều hộ đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, biết tính toán chi phí, hiệu quả canh tác để nâng cao thu nhập, thay vì chỉ duy trì sản xuất tự cung, tự cấp như trước đây. Cùng với đó, ý thức gìn giữ bản sắc truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa mới cũng ngày càng được nâng lên, góp phần từng bước xóa bỏ các phong tục lạc hậu trong cộng đồng", Trung tá Lê Trung Đức cho biết thêm.