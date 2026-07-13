Đa dạng hóa tuyên truyền, góp phần giảm nghèo thông tin

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực tiễn tại Lào Cai cho thấy, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác dân vận và tuyên truyền ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc tạo đồng thuận xã hội. Đặc biệt, tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đưa thông tin chính thống đến tận cơ sở không chỉ giúp người dân hiểu đúng chủ trương, chính sách mà còn góp phần giảm nghèo thông tin, thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin và củng cố niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền.

Để thực hiện mục tiêu này, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng đa dạng, linh hoạt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Từ phương thức truyền đạt một chiều, công tác tuyên truyền chuyển sang tăng cường đối thoại, tương tác, kết hợp hiệu quả giữa các hình thức trực tiếp với nền tảng số, giúp thông tin đến với người dân nhanh hơn, dễ hiểu và dễ tiếp cận hơn.

Lào Cai đang đổi mới công tác dân vận, đa dạng hóa các kênh tuyên truyền, từng bước thu hẹp khoảng cách thông tin.

Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Việc ứng dụng chuyển đổi số trong học tập, quán triệt nghị quyết được đẩy mạnh thông qua tài liệu điện tử, phần mềm quản lý hội nghị và nền tảng số dùng chung của tỉnh. Toàn tỉnh đã tổ chức 28.515 hội nghị học tập, quán triệt với trên 570.000 lượt cán bộ, đảng viên tham gia, trong đó có 1.215 lượt cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và 14.951 lượt cán bộ chủ chốt cấp xã. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, bảo đảm việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Song song với đó, mạng lưới tuyên truyền viên tiếp tục được củng cố. Sau hợp nhất, tỉnh đã kiện toàn 50 báo cáo viên cấp tỉnh, 515 báo cáo viên cấp xã và gần 5.000 tuyên truyền viên cơ sở; đồng thời ban hành hướng dẫn tuyên truyền trước, trong và sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm không để xảy ra khoảng trống thông tin.

Các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử và hệ thống truyền thông số của tỉnh cũng phát huy hiệu quả. Hiện toàn tỉnh có 216 kênh truyền thông trên Internet và mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị, trung bình mỗi tháng đăng tải hơn 3.600 tin, bài. Riêng các trang tuyên truyền của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy duy trì 500-600 tin, bài, ảnh, video mỗi tháng, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, định hướng dư luận và đấu tranh với thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Đặc biệt, 99 ban tuyên vận xã, phường với 1.636 thành viên và 2.907 tổ tuyên vận thôn, tổ dân phố với hơn 11.100 thành viên tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Hơn 12.000 buổi tuyên truyền trực tiếp với trên 310.000 lượt người tham gia được tổ chức tại cơ sở, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới. Không chỉ phổ biến chủ trương, chính sách, các buổi tuyên truyền còn trực tiếp giải đáp những vấn đề người dân quan tâm, góp phần hạn chế khoảng trống thông tin, ngăn ngừa tin giả và giảm nghèo thông tin ở cơ sở.

Cùng với đổi mới tuyên truyền, Lào Cai tiếp tục đổi mới công tác dân vận theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân; tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu ban hành nhiều quy chế, kế hoạch về tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; tổ chức các hội nghị tuyên truyền về thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần phát huy quyền làm chủ của người dân.

Nhiều mô hình "Dân vận khéo" như "Chính quyền thân thiện", "Vì nhân dân phục vụ", "Ngày thứ bảy vì nhân dân", "Tổ tuyên vận", "Tiếp dân trực tuyến", "Một cửa lưu động tại cơ sở"... được triển khai hiệu quả, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính và sử dụng các tiện ích số. Đây cũng là giải pháp giúp người dân tiếp cận thông tin, chính sách đầy đủ, kịp thời, từng bước thu hẹp khoảng cách thông tin giữa các vùng, các nhóm dân cư.

Thời gian tới, Lào Cai tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo và dân vận theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ tiếp cận; phát huy hiệu quả các nền tảng số, hệ thống báo chí và mạng lưới tuyên vận cơ sở; nâng cao kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mục tiêu là bảo đảm thông tin chính thống đến với người dân kịp thời, tạo đồng thuận xã hội, nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và góp phần giảm nghèo thông tin một cách bền vững.