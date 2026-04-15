An toàn số là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp phát triển bền vững

Ngày 15/4, diễn đàn “Tương lai số an toàn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” đã được tạp chí điện tử An ninh mạng Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia – NCA chủ trì tổ chức tại Hà Nội, với sự đồng hành của Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI, Quỹ châu Á tại Việt Nam.

Diễn đàn là một hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa “Đề án chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030” mới được phê duyệt, với mục tiêu hỗ trợ ít nhất 500.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ - SME, trong đó 300.000 doanh nghiệp được ứng dụng công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo.

Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh: An toàn số không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững.

Nhận định cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ngày càng quan tâm hơn đến vấn đề an toàn trên không gian số, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI cho hay, trong bối cảnh công nghệ số đã trở thành nền tảng vận hành của doanh nghiệp, an toàn số chính là điều kiện để doanh nghiệp có thể tham gia vận hành và phát triển bền vững trong nền kinh tế số.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là các rủi ro an ninh mạng hiện nay không còn mang tính kỹ thuật đơn thuần, mà là nhân tố cản trở tới sự tồn tại và năng lực phát triển của doanh nghiệp, chỉ một sự cố an ninh mạng có thể xóa bỏ thành quả nhiều năm xây dựng của doanh nghiệp chỉ trong thời gian rất ngắn.

“Trong quá trình làm việc và đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi nhận thấy nỗi lo chung đang ngày càng lớn dần: đó là rủi ro về dữ liệu và an toàn hệ thống. Những công nghệ như Deepfake, mã độc thế hệ mới hay lừa đảo tinh vi không còn là dự báo xa xôi hay nguy cơ tiềm ẩn, mà đã trở thành mối nguy hiện hữu, có thể gây tổn thất lớn, suy giảm niềm tin và uy tín trên thị trường của doanh nghiệp”, ông Hoàng Quang Phòng chia sẻ.

Theo đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng A05, hiện nay các SME thường gặp phải nhiều sự cố về an ninh mạng như mất dữ liệu khách hàng, gián đoạn hợp đồng quan trọng...

Trao đổi tại diễn đàn, đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - A05 (Bộ Công an), Trưởng Ban An ninh dữ liệu và Bảo vệ dữ liệu cá nhân của NCA cũng chỉ rõ những rủi ro, thách thức của các doanh nghiệp SME trong kỷ nguyên số.

Đó là, các SME thường hạn chế về nguồn lực, thiếu nhân sự công nghệ và kinh nghiệm ứng phó, dẫn đến nguy cơ trở thành mắt xích yếu trong hệ sinh thái số, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng đến đối tác, khách hàng và toàn bộ chuỗi giá trị.

Cùng với đó, SME còn thường gặp phải nhiều sự cố về an ninh mạng, từ mất dữ liệu khách hàng, gián đoạn hợp đồng quan trọng cho đến các hình thức tấn công và lừa đảo trực tuyến, gây ảnh hưởng lâu dài đến uy tín và niềm tin của thị trường.

“Những tình huống này cho thấy, việc bảo đảm an ninh mạng không còn là vấn đề kỹ thuật đơn thuần mà là bài toán chiến lược, liên quan trực tiếp đến sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp và nền kinh tế quốc gia”, ông Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh.

“Hành động vì một tương lai số an toàn cho doanh nghiệp”

Các chuyên gia tham dự diễn đàn đều có chung nhận định, an toàn số cho doanh nghiệp SME không phải là trách nhiệm của riêng một chủ thể nào, mà đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp công nghệ, các đơn vị truyền thông và chính cộng đồng doanh nghiệp.

Lễ phát động "Hành động vì một tương lai số an toàn cho doanh nghiệp" thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của các cơ quan quản lý, tổ chức, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trong việc cùng nhau xây dựng hệ sinh thái số an toàn, bền vững.

Sự kiện phát động “Hành động vì một tương lai số an toàn cho doanh nghiệp” trong khuôn khổ diễn đàn đã khẳng định tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của các cơ quan, đơn vị cùng hướng tới một tương lai số an toàn, tin cậy và thịnh vượng cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Chỉ rõ vai trò quan trọng của cơ quan quản lý, hiệp hội, chuyên gia và các đối tác quốc tế trong việc đồng hành, hỗ trợ để các SMS chuyển đổi số an toàn và bền vững, đại tá Nguyễn Hồng Quân lý giải: “Họ không chỉ cung cấp kiến thức, hướng dẫn, tư vấn mà còn giúp SME tiếp cận giải pháp công nghệ, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo, nâng cao khả năng phòng ngừa, ứng phó và phục hồi trước rủi ro”.

Nhấn mạnh vai trò dẫn dắt và kết nối then chốt của NCA trong việc kết nối các nguồn lực để bảo vệ không gian mạng theo đúng chiến lược quốc gia, Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng phân tích: “Việc bảo đảm an toàn số lúc này không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, mà còn là bệ đỡ phòng vệ hữu ích giúp cộng đồng doanh nghiệp và xã hội an toàn và phát triển mạnh mẽ hơn".

Ở góc độ NCA, ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng thư ký, Chánh văn phòng Hiệp hội khẳng định: Trong kỷ nguyên số nhiều biến động, NCA xác định trách nhiệm của mình là trở thành một điểm tựa chiến lược cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, nhất là SME.

Theo Phó Tổng Thư ký NCA Vũ Duy Hiền, để kiến tạo một tương lai số thực sự an toàn, cần những hành động cụ thể, những kết nối thực chất, những tri thức thực chiến.

Cụ thể, theo ông Vũ Duy Hiền, vai trò của NCA được cụ thể hóa qua 3 cam kết hành động trọng tâm gồm: Kết nối nguồn lực - Xóa bỏ tối đa sự đơn độc của doanh nghiệp vừa và nhỏ; Lan tỏa tri thức thực chiến - Phổ biến các chính sách - Biến kinh nghiệm thành sức mạnh; Hỗ trợ thực thi và phản ứng nhanh.

Lý giải rõ hơn về cam kết “Lan tỏa tri thức thực chiến - Phổ biến các chính sách - Biến kinh nghiệm thành sức mạnh”, đại diện NCA cho hay: Tri thức chỉ có giá trị khi được chia sẻ. Thay vì để mỗi doanh nghiệp vừa và nhỏ phải tự “mò mẫm”, tự thử sai và trả giá bằng những rủi ro thực tế, Hiệp hội sẽ đóng vai trò là cầu nối tri thức.

“Chúng tôi đang đẩy mạnh hệ thống hóa các chính sách pháp luật, các bài học thành công, các mô hình ứng phó sự cố mẫu và lan tỏa những kinh nghiệm quý đến từng ngõ ngách của cộng đồng doanh nghiệp. Mục tiêu là giúp các doanh nghiệp đi nhanh hơn bằng trí tuệ tập thể và đi chắc hơn bằng trải nghiệm của người đi trước”, đại diện NCA chia sẻ thêm.