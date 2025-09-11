Từ ngày 11-14/9/2025, tại không gian Hồ Văn (Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), Phiên chợ khuyến đọc lần thứ 8 chính thức diễn ra. Chương trình do Thái Hà Books phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức, tiếp tục khẳng định sứ mệnh lan tỏa văn hóa đọc và truyền đi thông điệp: "Khuyến đọc là nhiệm vụ chung mà bất cứ ai cũng có thể góp sức mình".

Phiên chợ khuyến đọc đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc của độc giả.

Sau 7 lần tổ chức tại Hà Nội, TPHCM và Hải Phòng, Phiên chợ khuyến đọc đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc của độc giả. Các phiên chợ trước đây không chỉ mang đến cơ hội tiếp cận sách giá trị, mà còn đóng góp hơn 133 triệu đồng cho Quỹ Khuyến đọc Việt Nam, xây dựng 280 tủ sách cộng đồng trên khắp cả nước.

Năm nay, sự kiện có sự tham gia của hơn 20 cá nhân, tổ chức mang đến các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường. Đặc biệt, toàn bộ gian hàng đều cam kết đóng góp 20% doanh thu cho Quỹ Khuyến đọc Việt Nam, góp phần đưa tri thức đến gần hơn với cộng đồng.

Bên cạnh hoạt động mua sắm và giao lưu sách, chuỗi sự kiện còn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn: tặng 500 cuốn sách miễn phí cho bạn đọc, workshop làm đồ thủ công, nến thơm từ nguyên liệu tự nhiên; các hoạt động vui chơi - trúng thưởng diễn ra xuyên suốt 4 ngày hội. Thái Hà Books cũng dành tặng hàng ngàn đầu sách với nhiều ưu đãi.

Theo đại diện Thái Hà Books, Phiên chợ khuyến đọc lần thứ 8 không chỉ là nơi bạn đọc tìm thấy niềm vui trong từng trang sách, mà còn là không gian kết nối cộng đồng, nuôi dưỡng tình yêu sách, đồng thời khuyến khích lối sống xanh, sống lành. Đây cũng là bước đi thiết thực hướng đến xây dựng một cộng đồng đọc bền vững tại Việt Nam.