Câu chuyện mở đầu tại Prague, nơi Langdon tham dự buổi thuyết trình của nhà khoa học Katherine Solomon. Tuy nhiên, sự kiện nhanh chóng biến thành thảm kịch khi một vụ việc bất ngờ xảy ra khiến Katherine mất tích cùng một bản thảo bí mật có thể thay đổi thế giới.

Dan Brown tái ngộ độc giả với "The Secret of Secrets". Ảnh: Book Read

Với nhịp truyện nhanh, cốt truyện gay cấn cùng chiều sâu tri thức về lịch sử, tôn giáo và công nghệ, Dan Brown tiếp tục khẳng định vị thế bậc thầy trong thể loại trinh thám hư cấu hiện đại.

The Secret of Secrets hứa hẹn là cú nổ lớn của làng xuất bản toàn cầu năm 2025 và là tác phẩm không thể bỏ qua với người yêu thích những bí ẩn chưa lời giải.

Tại Việt Nam, Bách Việt là đơn vị bỏ khoản tiền khổng lồ mua bản quyền The Secret of Secrets. Truyện sẽ ra mắt tại Việt Nam vào quý I/2026.

Dan Brown là một trong những nhà văn đương đại nổi bật nhất thế giới, nổi tiếng với loạt tiểu thuyết trinh thám pha trộn lịch sử, tôn giáo, mật mã và khoa học hiện đại. Với phong cách kể chuyện cuốn hút, nhịp truyện dồn dập và những cú bất ngờ, ông đã tạo nên thương hiệu riêng trong thể loại tiểu thuyết ly kỳ.

Sinh năm 1964 tại Mỹ, Dan Brown từng là giáo viên tiếng Anh trước khi chuyển sang viết văn. Sự kết hợp giữa tư duy logic, nền tảng học thuật và trí tưởng tượng phong phú giúp ông chạm đến hàng triệu độc giả trên toàn thế giới.

6 cuốn truyện đình đám của Dan Brown. Ảnh: Bách Việt

Trong khi chờ The Secret of Secrets ra mắt, 6 cuốn sách nổi tiếng của nhà văn đình đám này cũng tiếp tục được độc giả săn lùng:

Pháo đài số là tiểu thuyết đầu tay của Dan Brown, mở màn cho thế giới trinh thám công nghệ đầy kịch tính mà ông xây dựng. Câu chuyện xoay quanh Susan Fletcher - nữ chuyên gia mật mã tại Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), khi cô phát hiện một đoạn mã không thể phá vỡ đang đe dọa toàn bộ hệ thống an ninh của nước Mỹ.

Trong cuộc chạy đua với thời gian, Susan buộc phải đối mặt với những âm mưu nguy hiểm, sự phản bội và cả sự sống còn của người cô yêu.

Thiên thần và Ác quỷ là hành trình nghẹt thở của giáo sư Robert Langdon khi ông được triệu tập để điều tra vụ giết hại một nhà khoa học với biểu tượng kỳ lạ khắc trên ngực nạn nhân. Manh mối đưa ông đến Vatican, nơi một âm mưu cổ xưa của hội kín Illuminati đang đe dọa hủy diệt cả thành phố bằng thứ vũ khí hiện đại.

Cuộc đua sinh tử giữa khoa học và đức tin bắt đầu, đưa người đọc qua hàng loạt bí ẩn chôn giấu suốt hàng thế kỷ. Với nhịp truyện dồn dập, những cú twist bất ngờ, tiểu thuyết này xứng đáng là một kiệt tác trinh thám ly kỳ.

Biểu tượng thất truyền tiếp tục hành trình ly kỳ của giáo sư Robert Langdon, lần này tại thủ đô Washington D.C. Khi một người bạn thân bị bắt cóc và một biểu tượng cổ xưa xuất hiện, Langdon buộc phải lao vào cuộc truy tìm bí mật ngàn năm có thể làm thay đổi hiểu biết của nhân loại về lịch sử, tôn giáo và ý thức.

Với nhịp truyện gay cấn, những màn giải mã kịch tính cùng bối cảnh mang đậm màu sắc huyền bí, Dan Brown dẫn người đọc vào thế giới nơi biểu tượng, tri thức và quyền lực giao thoa. Đây là tác phẩm không thể bỏ lỡ với người yêu thích những bí ẩn lịch sử sâu sắc.

Trong Hỏa ngục, giáo sư Robert Langdon tỉnh dậy tại một bệnh viện ở Florence mà không nhớ gì về những ngày trước đó. Khi bị những kẻ lạ mặt truy sát, ông buộc phải chạy trốn và lần theo chuỗi manh mối gắn liền với tác phẩm Thần khúc của Dante. Một âm mưu kinh hoàng đe dọa tương lai nhân loại đang dần lộ diện và thời gian chỉ còn tính bằng giờ.

Với bối cảnh châu Âu cổ kính, những mật mã nghệ thuật và triết lý nhân sinh sâu sắc, Hỏa ngục là hành trình hồi hộp và ám ảnh, buộc người đọc phải tự hỏi: Liệu cứu rỗi có luôn đồng nghĩa với hy sinh?

Trong Nguồn cội, giáo sư Robert Langdon đến bảo tàng Guggenheim, Tây Ban Nha để dự buổi công bố một khám phá chấn động của nhà tương lai học Edmond Kirsch - hứa hẹn sẽ trả lời hai câu hỏi lớn nhất của nhân loại: Chúng ta đến từ đâu và Chúng ta sẽ đi về đâu?

Nhưng buổi lễ nhanh chóng biến thành thảm kịch, buộc Langdon lao vào hành trình giải mã bí ẩn công nghệ - tôn giáo - khoa học trải khắp Bilbao và Barcelona.

Điểm dối lừa mở ra một cuộc chơi nguy hiểm giữa sự thật và giả dối khi một vụ giết người bí ẩn xảy ra tại một đài truyền hình lớn.

Nạn nhân để lại những manh mối tinh vi, dẫn dắt nhà mật mã học Susan Fletcher vào cuộc điều tra căng thẳng đầy rẫy cạm bẫy và phản bội. Với sự kết hợp giữa kỹ thuật mã hóa hiện đại và những bí mật chính trị sâu sắc, “Điểm dối lừa” mang đến cho độc giả trải nghiệm trinh thám hồi hộp, đan xen trí tuệ và hành động nghẹt thở.