Hai tác giả cho rằng, trong nhịp sống hiện đại, nỗi lo về tiền bạc dường như chưa bao giờ vơi bớt. Có người thu nhập khá nhưng vẫn chật vật xoay xở với khoản vay mua nhà. Có người vừa lĩnh lương đã phải tính ngay đến học phí, viện phí. Có người sau những thất bại tài chính lại mất niềm tin vào chính mình. Dù ở hoàn cảnh nào, cảm giác bất an về tài chính vẫn luôn hiện hữu.

Tác giả Nguyễn Tuấn Anh và Yến Lê cùng các diễn giả khách mời.

Từ câu hỏi "Liệu có tồn tại một đời sống tài chính bình an?", hai tác giả mang đến lời giải trong Bình an tài chính - Hành trình làm chủ cảm xúc và các quyết định về tiền.

Khác với nhiều cuốn sách kỹ năng hứa hẹn làm giàu nhanh chóng, Bình an tài chính không đưa ra chiếc chìa khóa thần kỳ mà cung cấp một tấm bản đồ rõ ràng: giúp độc giả nhận diện và tháo gỡ rào cản vô hình; xây dựng nền tảng tài chính vững chắc; đồng thời học cách nuôi dưỡng sự an yên thông qua việc làm chủ cảm xúc và đưa ra quyết định tỉnh táo.

Nội dung sách được chắt lọc từ nhiều năm kinh nghiệm đồng hành cùng hơn 1.500 khách hàng trong lĩnh vực tài chính cá nhân và đầu tư của hai tác giả. Những câu chuyện thực tế, ví dụ gần gũi và bài tập thực hành được lồng ghép xuyên suốt, khuyến khích người đọc không chỉ tiếp nhận kiến thức mà còn hành động từng bước nhỏ ngay từ hôm nay.

Tác phẩm được chia thành 3 phần chính: Nhận diện rào cản tài chính: Khám phá những nút thắt khiến bạn mất tự do tài chính và cách tháo gỡ; Xây dựng nền tảng tài chính: Hướng dẫn tư duy về mục tiêu, quản lý chi tiêu, tiết kiệm thông minh, đa dạng hóa thu nhập, đầu tư và bảo vệ tài sản; Nuôi dưỡng bình an tài chính: Giúp bạn làm chủ cảm xúc, đưa ra quyết định tỉnh táo và sống đúng với điều bản thân trân trọng.

Tác giả Yến Lê cho biết, bình an tài chính không đồng nghĩa với sự giàu có hay dư dả mà là trạng thái bạn biết rõ mình đang ở đâu, cần làm gì và tự tin bước tiếp trên con đường đã chọn. Khi đạt đến sự bình an này, con người sẽ không hoảng loạn trước biến động, cũng không né tránh khó khăn mà kiên định tiến về mục tiêu bằng hiểu biết và bản lĩnh.

Tác giả nhấn mạnh bước ngoặt quan trọng không phải là những sự kiện "long trời lở đất" mà thường khởi đầu từ một khoảnh khắc lặng im, khi con người dừng lại để tự hỏi: "Tôi cần làm gì để tốt hơn?". Đây là lời nhắc nhở sự trưởng thành về tài chính cũng như về tinh thần, khởi phát từ sự tự nhận thức. Nếu không nhìn lại mình sẽ dễ rơi vào vòng lặp tiêu tiền - lo lắng - thất vọng mà không biết vì sao.

Khác với quan niệm "làm giàu nhanh", các tác giả khẳng định sự vững vàng tài chính hình thành từ những hành động lặp lại hàng ngày: lựa chọn chi tiêu hợp lý, kỷ luật với ngân sách, kiên định trước cám dỗ. Chính những quyết định khi không ai nhìn thấy mới tạo nên sự khác biệt, bởi nó phản ánh năng lực tự quản trị bản thân.