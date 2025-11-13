Chương trình do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) phối hợp cùng Quỹ Prudence Foundation và Prudential Việt Nam tổ chức, hướng đến mục tiêu phục hồi, tái thiết cộng đồng và cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho người dân vùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Bữa ăn yêu thương và kết nối văn hóa

Điểm nhấn đầu tiên của PRU Tình nguyện 2025 là hoạt động “Bữa ăn yêu thương và Giao lưu văn hóa” diễn ra tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Suối Giàng.

Tại đây, 913 học sinh được thưởng thức những suất ăn giàu dinh dưỡng do hơn 100 tình nguyện viên Prudential chuẩn bị. Sau bữa ăn, các em và tình nguyện viên cùng tham gia nhiều trò chơi, giao lưu văn nghệ, qua đó lan tỏa tinh thần sẻ chia, yêu thương và kết nối giữa con người với con người.

Đại diện Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), Quỹ Prudence và Prudential Việt Nam trao cam kết tài trợ.

Chia sẻ tại tại hoạt động, ông Nguyễn Văn Hảo - Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) cho biết: “Mỗi suất ăn dành cho các em học sinh hôm nay là tình cảm yêu thương, sự quan tâm của cơ quan chức năng, đoàn thể và doanh nghiệp. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đặc biệt là tại xã Văn Chấn vừa bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, VDCA kỳ vọng PRU Volunteering 2025 sẽ kiến thiết nhiều giá trị, cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của thầy cô, học sinh vùng cao”.

Cũng trong khuôn khổ PRU Volunteering 2025, các em học sinh cũng được tiếp cận với chương trình Cha-Ching và lần đầu được làm quen với các khái niệm cơ bản của quản lý tài chính: kiếm tiền, tiết kiệm, tiêu tiền và quyên góp, từ đó hiểu rằng tiền là mồ hôi công sức của ba mẹ nên phải tiết kiệm và đóng góp cho cộng đồng.

Ngoài ra, các tình nguyện viên còn hướng dẫn kiến thức vệ sinh cá nhân và sử dụng nước sạch an toàn, góp phần nâng cao nhận thức và xây dựng thói quen sinh hoạt tích cực, bảo vệ sức khỏe cho học sinh.

Các em học sinh được thưởng thức những suất ăn giàu dinh dưỡng do các tình nguyện viên chuẩn bị.

Đồng hành phục hồi sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững

Khởi động từ năm 2012, PRU Tình nguyện là sáng kiến của Quỹ Prudence Foundation, mang đến cơ hội cho nhân viên Prudential tại các quốc gia châu Á cùng chung tay đóng góp cho cộng đồng. Mỗi năm, chương trình quy tụ khoảng 70–80 tình nguyện viên quốc tế đến từ các thị trường Prudential trong khu vực, cùng triển khai các dự án hỗ trợ phục hồi sau thiên tai và phát triển cộng đồng bền vững tại nước chủ nhà.

Năm 2025, Việt Nam được chọn là quốc gia đăng cai. Điểm đến của chương trình – xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai – là khu vực chịu thiệt hại nặng nề sau bão Yagi năm 2024, với nhiều công trình hạ tầng, trường học và nhà dân bị tàn phá. Đặc biệt, 98% học sinh tại đây là người dân tộc thiểu số, có ít cơ hội tiếp cận các hoạt động giáo dục và giao lưu văn hóa. Trước thực tế đó, Quỹ Prudence Foundation cùng Prudential Việt Nam triển khai chương trình với mục tiêu tái thiết, phục hồi và kết nối lại các cộng đồng bị ảnh hưởng, mang đến những thay đổi tích cực và bền vững cho người dân địa phương.

Từ ngày 1 đến 7/11/2025, chương trình PRU Volunteering 2025 được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực tại xã Văn Chấn. Các tình nguyện viên cùng nhau cải tạo nhà vệ sinh đạt chuẩn nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh và sức khỏe học đường, xây dựng thư viện số giúp học sinh tiếp cận nguồn tri thức hiện đại, cải tạo sân chơi, tường rào và sân trường để tạo không gian học tập an toàn, thân thiện, đồng thời lắp đặt hệ thống đèn đường điện kết nối các khu dân cư, góp phần tạo thuận tiện đi lại cho người dân. Tổng giá trị hỗ trợ cho các hạng mục xây dựng và cải tạo cơ sở hạ tầng lên tới 84.000 USD (tương đương 2,1 tỷ đồng), mang lại lợi ích trực tiếp cho 1.862 người, bao gồm 1.060 học sinh và 802 hộ dân (trong đó có 63 hộ nghèo).

Thông qua PRU Volunteering 2025, VDCA mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp của các doanh nghiệp đối với trách nhiệm xã hội, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.