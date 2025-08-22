Cuộc đối đầu giữa Land Rover Defender 2025 và Lexus GX 550 2025 là một trong những màn so kè hấp dẫn nhất phân khúc SUV off-road hạng sang.

Cuộc chiến giữa Lexus GX 2025 và Land Rover Defender 2025.

Đây không chỉ là cuộc chiến về khả năng vận hành giữa những chiếc xe SUV 4x4 cao cấp, mà còn là sự va chạm giữa hai triết lý: di sản việt dã Anh Quốc và sự sang trọng, bền bỉ trứ danh từ Nhật Bản.

Land Rover Defender, từ một biểu tượng thô mộc, đã lột xác thành một mẫu xe toàn diện, kết hợp hoàn hảo giữa khả năng off-road huyền thoại và sự sang trọng tinh tế.

Ở chiều ngược lại, Lexus GX 550, dựa trên nền tảng Toyota Land Cruiser Prado, mang đến một làn gió mới với thiết kế táo bạo, động cơ mạnh mẽ và cam kết về độ tin cậy.

Khi Lexus GX và Land Rover Defender đối đầu, ai sẽ là vị vua thực sự của phân khúc SUV off-road hạng sang?

Thiết kế và triết lý

Ngoại thất của Land Rover Defender 2025.

Land Rover Defender 110 mang trên mình một trọng trách nặng nề tái hiện một huyền thoại và nó đã thành công một cách xuất sắc.

Vẻ ngoài hình hộp đặc trưng, các chi tiết như cửa sổ Alpine trên nóc xe và phần đuôi thẳng đứng, tất cả gợi nhớ về quá khứ nhưng được trau chuốt mượt mà hơn, tạo thành một tổng thể vừa bệ vệ, vừa hiện đại.

Ngoại thất của Lexus GX 2025.

Lexus GX550 Overtrail lại chọn hướng đi táo bạo hơn. Không bị trói buộc bởi một di sản off-road cụ thể, GX xuất hiện như một "pháo đài di động" với lưới tản nhiệt con suốt tinh giản, thân xe vuông vức, vòm bánh cơ bắp.

Đây là tuyên ngôn mạnh mẽ về ngôn ngữ thiết kế SUV hiện đại của Lexus.

Nội thất

Bước vào khoang lái, sự khác biệt về triết lý càng trở nên rõ rệt. Nội thất của Defender tạo điểm nhấn với thanh magie cắt ngang bảng táp-lô, các con ốc vít để lộ một cách có chủ ý, vật liệu cao su bền bỉ trên sàn và các tay nắm chắc chắn ở khắp nơi.

Các trang bị tiện nghi trên Land Rover Defender 2025.

Tuy nhiên, sự sang trọng không hề bị bỏ quên. Màn hình cong Pivi Pro 11,4 inch sắc nét, các chi tiết bọc da và sự hoàn thiện tinh tế tạo nên một không gian vừa thực dụng, vừa đậm dấu ấn công nghệ và sự cao cấp.

Hàng ghế thứ hai của Defender rộng rãi, mang lại không gian thoải mái cho cả ba người lớn nhờ sàn xe gần như phẳng.

Còn GX thể hiện sự sang trọng theo cách truyền thống của Lexus. Mọi thứ đều được chế tác hoàn hảo, từ chất liệu da mềm mại đến các đường chỉ khâu tỉ mỉ. Bảng điều khiển trung tâm nổi bật với màn hình cảm ứng khổng lồ 14 inch.

Các trang bị tiện nghi trên Lexus GX 2025.

Phía trước người lái là cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch trên cả Lexus và Land Rover, trong khi GX cũng được trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió. Cụm đồng hồ kỹ thuật số của Defender có khả năng tùy biến cao.

Dù chất lượng hoàn thiện không có gì để chê, thiết kế tổng thể của Lexus GX lại có phần đơn điệu và thiếu đi sự phá cách so với đối thủ.

Điểm cộng lớn là các tiện nghi như hộp lạnh ở bệ tỳ tay và hệ thống điều hòa ba vùng với cửa gió trên trần. Dù vậy, không gian hàng ghế sau của GX lại bị hạn chế đáng kể bởi gờ sàn nổi.

Không gian nội thất Land Rover Defender 2025.

Không gian nội thất Lexus GX 2025.

Defender dù có không gian để chân rộng rãi hơn đáng kể, nhưng lại không có điều khiển điều hòa ở hàng ghế thứ hai như GX.

Cũng cần lưu ý rằng Lexus GX có cửa gió điều hòa gắn trên nóc, giúp lưu thông không khí khắp cabin so với các cửa gió thấp hơn trên Land Rover Defender.

Về khoang hành lý, cả hai không chênh lệch nhiều trên lý thuyết lẫn thực tế. Land Rover Defender có cửa sau mở ngang đặc trưng, có thể hơi bất tiện trong bãi đỗ xe chật hẹp và không gian chứa đồ được lót bằng các vật liệu cứng cáp, dễ lau chùi.

Lexus GX thực dụng hơn với cửa hậu mở lên bằng điện và tích hợp cả ô kính nhỏ mở độc lập, một chi tiết cực kỳ hữu dụng.

Động cơ

Đây là yếu tố khác biệt lớn nhất và có thể quyết định lựa chọn của người mua. Land Rover Defender có sẵn tùy chọn cả động cơ xăng và diesel.

Trong đó, động cơ diesel I6 3.0L tăng áp, sản sinh công suất 346 mã lực và mô-men xoắn 700 Nm được giới chuyên môn đánh giá cao.

Land Rover Defender 2025 có sẵn tùy chọn động cơ xăng và diesel.

Động cơ êm ái, tinh tế đáng kinh ngạc. Quan trọng nhất, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 9-10L/100km là lợi thế tuyệt đối cho những chuyến đi dài.

Ngược lại, Lexus GX 550 lại chỉ có duy nhất động cơ xăng V6 3.4L tăng áp kép, cho công suất 349 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm.

Động cơ này mang lại cảm giác vận hành mượt mà, phản ứng nhanh nhạy và âm thanh V6 dễ chịu khi lên vòng tua cao.

Lexus GX 2025 chỉ có duy nhất tùy chọn động cơ xăng.

Đáng tiếc, điểm yếu chí mạng của nó là mức tiêu thụ nhiên liệu, con số mà hãng công bố đã là 12,3L/100km. Trên thực tế, đặc biệt khi đi off-road, nó dễ dàng vượt ngưỡng 16,5L/100km.

Khả năng vận hành đường trường và địa hình

Trên đường trường, cả hai mẫu xe SUV 4x4 cao cấp này đều mang lại sự êm ái và ổn định. Hệ thống treo khí nén của Land Rover Defender cho khả năng kiểm soát thân xe khi vào cua tốt hơn một chút.

Trong khi đó, hệ thống treo e-KDSS của Lexus GX lại thiên về sự mềm mại, êm ái.

Với kết cấu khung liền khối và hệ thống treo khí nén, Defender có thể nâng gầm lên mức cực đại, tạo ra khoảng sáng gầm xe vượt trội để vượt chướng ngại vật lớn.

Hệ thống Terrain Response 2 tự động phân tích và tối ưu cài đặt, giúp việc off-road trở nên trực quan và dễ dàng hơn cho mọi đối tượng người lái.

Ngược lại, Lexus GX vẫn trung thành với kết cấu sắt-xi rời truyền thống. Phiên bản Overtrail của mẫu xe này được trang bị lốp địa hình Toyo All-Terrain chuyên dụng, hệ thống treo động học điện tử e-KDSS có khả năng "mở khóa" thanh cân bằng.

Điều này cho phép hành trình bánh xe cực lớn, duy trì độ bám đường đáng kinh ngạc. GX mang lại cảm giác lái off-road chân thật, cơ khí và đầy tự tin.

Chi phí sở hữu

Thoạt nhìn, Defender có thể có giá khởi điểm thấp hơn, từ 73.725 USD (1,945 tỷ đồng). Thế nhưng Land Rover nổi tiếng với danh sách tùy chọn (option) dài và đắt đỏ, dễ dàng đẩy giá xe lên cao hơn đáng kể.

Trong khi, GX 550 Overtrail dù có giá khởi điểm từ 80.145 USD (2,115 tỷ đồng) nhưng Lexus gần như đã trang bị đầy đủ, khách hàng không phải đau đầu với danh sách option dài.

Đâu sẽ là lựa chọn cho tín đồ của off-road

Lexus GX 550 2025 là một lựa chọn xuất sắc cho những ai tìm kiếm một chiếc "Land Cruiser Prado hạng sang" với động cơ xăng mạnh mẽ, nội thất tiện nghi xa hoa và độ tin cậy đã thành thương hiệu.

Nếu bạn yêu thích cảm giác off-road truyền thống và không ngại chi phí nhiên liệu, GX 550 sẽ không làm bạn thất vọng.

Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu trực tiếp này, Land Rover Defender 2025 tỏ ra là một chiếc xe toàn diện và thuyết phục hơn khi giành chiến thắng ở các hạng mục cực kỳ quan trọng như hiệu quả kinh tế, nội thất và tính linh hoạt off-road.

Defender không chỉ là một chiếc xe có khả năng đi mọi nơi, mà nó còn là sự kết hợp hoàn hảo giữa di sản và tương lai, giữa sự sang trọng và tính năng.

Lexus GX có thể là một hoàng tử mới đầy triển vọng, nhưng ngai vàng của phân khúc xe SUV off-road hạng sang tại thời điểm này, vẫn vững vàng thuộc về Land Rover Defender.

(Theo Drive)

