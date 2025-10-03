Juliana (27 tuổi, tới từ Brazil) cũng trở thành "người bạn Tây" quen thuộc với các em bé trong trường mầm non tại làng. Chúng ríu rít chạy nhảy bên Juliana, trò chuyện với nữ du khách bằng những từ tiếng Anh bập bẹ. Ấy thế mà, cô vẫn cười rạng rỡ.

Với chiếc máy ảnh, cô muốn ghi lại tất cả những khoảnh khắc giản dị mà hạnh phúc đó của ngôi làng.

Juliana cho biết, cô đang trong hành trình đi khắp thế giới để khám phá những điểm đến có văn hóa truyền thống đặc biệt.

Cách đây không lâu, khi đọc thông tin trên internet, cô bị thu hút bởi Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải - nơi được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2022".

Juliana tò mò khi biết nơi đây có gần 200 người cùng chung sống. Họ ăn cơm chung, tiền kiếm được đều góp vào quỹ làng, không ai giàu hơn ai cũng chẳng ai tị nạnh. Mọi người đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ nhau mỗi ngày. Cô đặc biệt ấn tượng với những mái nhà gỗ, nhà tre ẩn hiện giữa tán cây cổ thụ xanh mướt.

"Tôi đã đăng ký làm tình nguyện viên tại làng để khám phá trọn vẹn cuộc sống ngôi làng 'cơm chung nồi, tiền chung quỹ', những văn hóa truyền thống đặc trưng ở đây", Juliana chia sẻ.

Juliana đã dành 3 tuần khám phá làng Thái Hải nhưng với cô, chừng ấy vẫn là chưa đủ

Trong 3 tuần ở ngôi làng, nữ du khách sẽ hỗ trợ người dân trong làng các công việc như quay phim, chụp ảnh hoạt động đón khách du lịch, sinh hoạt cộng đồng. Cô sống cùng bà con, cùng họ tham gia các công việc thường nhật.

Gần 20 năm trước, bà Nguyễn Thị Thanh Hải - một người phụ nữ say mê văn hóa Tày - đã khởi xướng việc xây dựng khu bảo tồn văn hóa dân tộc này.

Bà gom góp toàn bộ tiền để mua 30 căn nhà sàn nguyên bản của đồng bào Tày, Nùng ở Định Hóa, đưa về dựng lại tại làng Thái Hải. Không chỉ vậy, bà còn kiên trì vận động các gia đình người Tày, Nùng và Kinh cùng đến đây sinh sống, gây dựng cộng đồng chung.

Mỗi người trong làng chỉ làm một việc. Người phụ trách chăn nuôi, người lo trồng trọt, người chuyên đón tiếp du khách, người lại làm thuốc, chữa bệnh cho cả làng.

5h mỗi ngày, mõ làng gõ vang gọi cả làng thức giấc làm việc. Juliana dần quen với việc đó. Các bữa sáng, trưa và tối, người dân sẽ cùng ăn tại nhà ăn lớn của làng thay vì tự nấu tại nhà.

"Trong thời gian ở Thái Hải, ngày nào tôi cũng tới nhà ăn, ăn chung với mọi người. Đồ ăn sẽ được nấu và phục vụ như buffet, mọi người tự chọn theo ý mình. Đồ ăn thay đổi mỗi ngày, luôn nóng hổi và rất ngon", nữ du khách chia sẻ.

Juliana cũng trực tiếp cùng các gia đình trong làng nấu những mâm cỗ truyền thống với xôi trám đen, khâu nhục, cá chép om bỗng rượu, thịt xào măng chua, đậu phụ bọc trà xanh...

Tại làng, chỉ trong những dịp đón con cháu, bạn bè từ xa tới thăm hay giỗ chạp, các gia đình mới nấu ăn tại nhà. Juliana luôn quan sát mọi công đoạn, chụp lại những khoảnh khắc thật đẹp.

"Họ đặt tâm huyết vào từng món ăn và tự hào về nét truyền thống đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của mình. Căn bếp đơn sơ nhưng luôn gọn gàng, ấm áp.

Tôi muốn chụp những bức ảnh đẹp để giới thiệu Thái Hải tới nhiều người hơn, khiến họ muốn tới đây khám phá", Juliana chia sẻ.

Juliana thích thú khám phá văn hóa ẩm thực của bà con ở Thái Hải

Có lúc, Juliana quên mất rằng mình là một du khách bởi ai cũng chào đón, nói chuyện thân tình với cô. Cô cảm thấy như được "sống giữa bảo tàng văn hóa" trong những ngày ở Thái Hải.

"Chắc chắn tôi sẽ trở lại đây", nữ du khách nói.

Bà Lê Thị Nga, Phó làng Thái Hải cho biết, có nhiều du khách dự định tới làng khám phá hay làm tình nguyện viên ít ngày, nhưng sau đó ở lại hàng tuần vì quá yêu thích nơi này.

Thái Hải được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2022". Ảnh: Thai Hai Ethnic Village/ Qủy Cốc Tử

Ngày 27/9, Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải được vinh danh 2 hạng mục tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025: Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất và Nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch tốt nhất.

Tháng 1/2025, sản phẩm du lịch văn hóa dân tộc Tày bản làng Thái Hải đã được chứng nhận OCOP 5 sao quốc gia; cùng với đó là Giải thưởng Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê - Homestay ASEAN.