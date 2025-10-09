Tháng 9 và tháng 10 hằng năm vốn được xem là thời điểm lý tưởng nhất để tham quan thác Bản Giốc nổi tiếng, khi nước đầy và trong xanh, thời tiết dịu mát. Đây cũng là thời điểm diễn ra lễ hội thác Bản Giốc hấp dẫn du khách.

Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của các trận bão liên tiếp, mực nước tại thác dâng cao, dòng chảy mạnh và dữ dội suốt ngày đêm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho du khách.

Ban Quản lý Khu du lịch thác Bản Giốc cho biết, khu vực này đã phải tạm dừng đón khách từ ngày 30/9 đến 3/10 do ảnh hưởng của bão Bualoi, và tiếp tục đóng cửa từ sáng 7/10 khi bão Matmo gây mưa lớn, nước dâng cao.

Dòng nước cuồn cuộn tại thác vào ngày 1/10. Ảnh: Thái Dương AC

Hình ảnh thác Bản Giốc chảy cuồn cuộn, dữ dội và chuyển màu đục ngầu trong những ngày đầu tháng 10 được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Nhiều du khách cho biết, họ đã phải hủy lịch trình tham quan Cao Bằng nói chung và thác Bản Giốc nói riêng vào "phút 90" do ảnh hưởng của mưa bão.

Nước dâng cao, dòng chảy xiết, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với du khách. Ảnh: Thái Dương AC

Anh Thái Dương - một nhiếp ảnh gia tại Trùng Khánh, Cao Bằng - đã ghi lại hình ảnh con thác vào chiều ngày 1/10. Là người dân địa phương, anh Dương chưa bao giờ thấy cảnh con thác chịu ảnh hưởng liên tục của bão, ngập lụt nghiêm trọng vào tháng 10 như năm nay.

Từ xã Trùng Khánh vào tới chân thác, nhiều đoạn đường bị ngập sâu, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Hình ảnh con thác trở nên dữ dội mùa nước lũ được anh Dương ghi lại từ xa, tại vị trí an toàn ở Trạm kiểm soát thác Bản Giốc. Ảnh: Thái Dương AC

Du khách được khuyến cáo không tiếp cận khu vực mép thác, bờ sông, các điểm sạt lở hoặc ngập nước. Ngoài ra, Ban quản lý cũng đề nghị du khách cần theo dõi thường xuyên các thông báo chính thức từ cơ quan chức năng, trang chính thức của khu du lịch để cập nhật tình hình và thời gian mở cửa trở lại.

Du khách được khuyến cáo không tiếp cận gần khu vực mép thác, bờ sông, các điểm sạt lở hoặc ngập nước. Ảnh: Thái Dương AC

Thác Bản Giốc nằm trên dòng sông Quây Sơn, biên giới tự nhiên giữa Việt Nam và Trung Quốc, thuộc địa phận xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng.

Bao quanh thác Bản Giốc là cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt, nên thơ cùng bầu không khí mát mẻ, trong lành của cỏ xanh và rừng nguyên sinh đa dạng.

Đây cũng là khu vực yêu thích để du khách trekking, hòa mình vào không gian núi rừng bao la, hùng vĩ.

Con thác vừa nên thơ vừa hùng vĩ trong những ngày thời tiết đẹp. Ảnh: Hoàng Hà

Đến đây, du khách được trải nghiệm cuộc sống, ẩm thực độc đáo của người dân địa phương. Đồng thời, khu vực thác Bản Giốc cũng có nhiều dịch vụ, hoạt động đặc sắc hấp dẫn du khách như: đi bè ngắm thác, khám phá động Ngườm Ngao, hang Pác Bó, chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc...

Năm 2024, thác Bản Giốc được tạp chí du lịch Travel+Leisure của Mỹ bình chọn là một trong 21 thác nước đẹp nhất thế giới.