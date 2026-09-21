Hà Nội:

Làng hoa Tây Tựu bị ngập úng nhiều ngày

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 21/9, sau 4 ngày ngập nước, nhiều diện tích hoa tại phường Tây Tựu bị chết, hư hỏng.

Làng hoa Tây Tựu bị ngập úng nhiều ngày.

Tây Tựu có hơn 700ha đất sản xuất hoa. Nhiều ruộng cúc trắng, cúc vàng, đồng tiền chỉ còn ít ngày nữa là đến kỳ thu hoạch nhưng đã hỏng hoàn toàn. Một số hộ ước tính thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Ông Nguyễn Hữu Hào cho biết gia đình trồng một mẫu hoa cúc, riêng chi phí hạt giống và gốc hoa đã khoảng 15 triệu đồng/sào, nhưng hiện giờ xem như mất trắng.

Người dân chờ đợi nước rút để trồng vụ mới.

Tại khu vực trồng rau, người dân phải thu hoạch sớm, cố vớt vát phần nào trước khi cây héo, thối gốc.

Bà Nguyễn Thị Nhượng có 6,5 sào kinh giới đã hỏng hết, thiệt hại khoảng 5-6 triệu đồng, chưa tính công chăm sóc và chi phí phân bón.

Cây héo chết sau đợt ngập kéo dài.

Theo người dân, tình trạng ngập úng tại Tây Tựu xảy ra gần như hằng năm. Nguyên nhân là do đê bao thấp, nước từ các mương dồn về nhanh, trong khi trạm bơm không đáp ứng kịp. Địa hình lòng chảo khiến nước tập trung và rút chậm.

Người dân dọn ruộng để trồng vụ mới.

Đại diện UBND phường Tây Tựu cho biết đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân, phân luồng giao thông, đặt biển cảnh báo tại các điểm nước sâu và vận hành liên tục các trạm bơm.

Nước vừa rút, người dân Tây Tựu đã phải nhổ cây chết, dọn bùn, làm đất và chuẩn bị giống mới với hy vọng kịp vụ hoa Tết.

Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng

Ngày 21/9, Công an TP Hà Nội cho biết xã Hòa Phú còn 116 hộ với 407 nhân khẩu tại các thôn Lễ Khê, Hòa Phúc, Võ Lao và Phú Yên bị ảnh hưởng bởi nước ngập.

Trước tình hình trên, Công an xã Hòa Phú phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuần tra, rà soát những khu vực ngập sâu, nắm tình hình để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai phương án ứng phó.

Lực lượng công an có mặt tại các điểm ngập để hỗ trợ người dân. Ảnh: CACC

Tại các điểm ngập, cán bộ, chiến sĩ công an thường xuyên có mặt, trực tiếp hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, lực lượng công an hướng dẫn người dân phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn điện, giao thông và cảnh giác với các nguy cơ phát sinh trong mùa mưa lũ.

Công an xã Hòa Phú cũng phối hợp với các lực lượng chức năng trao nước uống, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân bị ảnh hưởng.