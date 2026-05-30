Ở nhiều vùng nông thôn, miền núi của tỉnh Lạng Sơn, trước đây cái nghèo không chỉ đến từ thiếu vốn hay thiếu việc làm mà còn vì thiếu thông tin, thiếu kiến thức sản xuất hoặc chưa biết cách tiếp cận các chính sách hỗ trợ, dịch vụ thiết yếu. Những khoảng trống đó đang từng bước được thu hẹp thông qua mạng lưới truyền thông được triển khai rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở.

Giai đoạn 2021 - 2025, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn xác định công tác truyền thông là một nhiệm vụ xuyên suốt trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Theo đó, các hoạt động tuyên truyền được tổ chức theo hướng gần gũi, dễ tiếp cận và gắn với những vấn đề người dân quan tâm.

Toàn tỉnh đã tổ chức gần 11.000 cuộc truyền thông với hơn 500.000 lượt người tham gia. Nội dung tập trung vào bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc trẻ em, tiếp cận chính sách an sinh và các giải pháp phát triển kinh tế hộ gia đình.

Cùng với đó, gần 1.000 tin, bài, phóng sự được đăng tải trên các phương tiện truyền thông và nền tảng số, giúp thông tin đến với người dân nhanh hơn.

Một trong những điểm nổi bật là các hoạt động truyền thông không dừng ở việc "nói cho dân nghe" mà tạo cơ hội để người dân cùng tham gia trao đổi, đối thoại.

Trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ các cấp đã tổ chức 179 cuộc đối thoại tại xã, thôn, bản. Nhiều vấn đề liên quan đến quyền lợi của phụ nữ, thủ tục hành chính, chính sách hỗ trợ hay phòng chống bạo lực gia đình được giải đáp ngay tại cơ sở.

Song song với đó, các chiến dịch truyền thông, hội thi, liên hoan và hoạt động giao lưu cộng đồng được triển khai, thu hút hơn 10.500 lượt hội viên và người dân tham gia.

Để thông tin đến với người dân vùng sâu, vùng xa, Hội Phụ nữ tỉnh còn xây dựng nhiều tài liệu truyền thông trực quan. Hàng nghìn cuốn sổ tay, áp phích, tờ rơi và sản phẩm tuyên truyền được đưa về tận thôn bản, nhà văn hóa, trường học hay các phiên chợ. Nhờ đó, nhiều phụ nữ có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức và hiểu rõ hơn những chính sách liên quan đến quyền lợi của mình.

Từ những hoạt động truyền thông, nhiều hội viên đã mạnh dạn tham gia các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế. Thông qua nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, các cấp Hội hiện quản lý dư nợ hơn 1.843 tỷ đồng cho trên 24.000 hộ vay vốn. Nguồn lực này giúp nhiều gia đình đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, phát triển sản xuất và tạo việc làm tại chỗ.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề tiếp tục được chú trọng. Hơn 84.800 lượt phụ nữ được tập huấn khoa học kỹ thuật, học nghề và nâng cao kỹ năng sản xuất. Bình quân mỗi năm có trên 2.000 hội viên được tham gia các lớp đào tạo gắn với nhu cầu thực tế tại địa phương.

Từ thực tế ở Lạng Sơn, có thể thấy truyền thông không chỉ là cầu nối đưa chính sách đến với người dân. Quan trọng hơn, đó còn là cách giúp phụ nữ hiểu quyền của mình, biết tận dụng các nguồn lực hỗ trợ và chủ động tìm hướng phát triển cho gia đình.