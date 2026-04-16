Tại các cơ sở khám chữa bệnh ở tỉnh Lạng Sơn, hình ảnh người dân quét mã QR, chuyển khoản qua ứng dụng ngân hàng hay sử dụng ví điện tử để thanh toán viện phí đã trở nên quen thuộc. Sự thay đổi này không chỉ giúp rút ngắn thời gian chờ đợi mà còn mở ra một hướng tiếp cận thông tin mới, góp phần giảm nghèo thông tin trong lĩnh vực y tế.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khu vực thu viện phí diễn ra trật tự, nhanh gọn. Người bệnh chủ động sử dụng điện thoại để hoàn tất thanh toán chỉ trong vài phút. Nhiều trường hợp trước đây gặp khó khăn vì không mang đủ tiền mặt, nay đã có thêm lựa chọn thuận tiện, an toàn.

Một người dân ở thành phố Lạng Sơn chia sẻ, trong lần đưa người thân đi cấp cứu, việc không chuẩn bị tiền mặt từng khiến gia đình lúng túng. Tuy nhiên, nhờ được nhân viên hướng dẫn quét mã QR, quá trình thanh toán diễn ra nhanh chóng, không gián đoạn việc điều trị. Trải nghiệm đó giúp người dân nhận thấy rõ lợi ích của việc tiếp cận và sử dụng thông tin số trong đời sống hằng ngày.

Không chỉ dừng lại ở tuyến tỉnh, các trung tâm y tế khu vực cũng triển khai đồng bộ hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Tại Trung tâm Y tế khu vực Bình Gia, người dân được hướng dẫn sử dụng nhiều phương thức linh hoạt như quét mã, chuyển khoản trực tuyến hoặc thanh toán qua ứng dụng ngân hàng. Nhân viên y tế luôn túc trực để hỗ trợ, giải thích cụ thể từng bước, giúp người bệnh dễ dàng làm quen.

Ban đầu, không ít người còn bỡ ngỡ khi tiếp cận hình thức mới. Tuy nhiên, với cách hướng dẫn trực tiếp, đơn giản, dễ hiểu, phần lớn người dân đã nhanh chóng thích nghi. Việc thanh toán viện phí không còn là trở ngại, mà trở thành thao tác quen thuộc, góp phần nâng cao trải nghiệm dịch vụ y tế.

Người dân thanh toán không dừng tiền mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Đáng chú ý, cách làm này không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ mà còn mang ý nghĩa truyền thông rõ nét. Thông qua quá trình hướng dẫn, người dân được tiếp cận thông tin thiết yếu về dịch vụ y tế, phương thức thanh toán, quyền lợi khám chữa bệnh. Từ đó, họ chủ động hơn trong việc sử dụng dịch vụ, giảm phụ thuộc vào người khác.

Giảm nghèo thông tin từ dịch vụ y tế thiết yếu

Việc triển khai thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại Lạng Sơn đạt tỷ lệ khoảng 80%, vượt xa chỉ tiêu đề ra. Con số này cho thấy hiệu quả của sự phối hợp đồng bộ giữa ngành y tế, ngân hàng và các đơn vị liên quan trong việc đưa công nghệ vào phục vụ người dân.

Quan trọng hơn, đây là một bước đi thiết thực trong giảm nghèo thông tin. Khi người dân được hướng dẫn cách sử dụng các ứng dụng thanh toán, họ không chỉ thực hiện một giao dịch mà còn học thêm kỹ năng tiếp cận, khai thác thông tin số. Những kỹ năng này có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác như hành chính, giáo dục, thương mại.

Tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện tiếp cận công nghệ còn hạn chế, việc hướng dẫn trực tiếp càng có ý nghĩa. Nhân viên y tế không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn mà còn đóng vai trò như những “cầu nối thông tin”, giúp người dân hiểu và sử dụng các tiện ích số. Từ chỗ e dè, nhiều người đã mạnh dạn sử dụng điện thoại để thanh toán, tra cứu thông tin khám chữa bệnh.

Để đạt được kết quả này, ngành y tế tỉnh đã chủ động rà soát, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hoàn thiện phần mềm quản lý, bảo đảm liên thông giữa các khâu khám bệnh và thanh toán. Các hình thức thanh toán được triển khai đồng loạt, tạo sự linh hoạt cho người sử dụng.

Song song đó, việc phối hợp với các ngân hàng thương mại giúp bảo đảm giao dịch nhanh, an toàn, minh bạch. Nhiều đơn vị đạt tỷ lệ thanh toán không tiền mặt cao, cho thấy sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và thói quen của người dân.

Theo lãnh đạo ngành y tế, thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn là một phần của cải cách hành chính. Khi quy trình được đơn giản hóa, thông tin được minh bạch, người dân dễ dàng tiếp cận và giám sát dịch vụ. Điều này góp phần nâng cao sự hài lòng và niềm tin đối với hệ thống y tế.

Trong thời gian tới, Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng số, kết nối dữ liệu thanh toán với hồ sơ sức khỏe để người dân có thể tra cứu chi phí, theo dõi quá trình điều trị một cách thuận tiện. Đây là bước tiến quan trọng trong việc sử dụng hiệu quả thông tin thiết yếu phục vụ đời sống.