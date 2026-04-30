Từ ngày 15 đến 28/4, Trung tâm Công nghệ số thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn phối hợp với ủy ban nhân dân 31 xã trên địa bàn tổ chức 15 lớp tập huấn kỹ năng số và an toàn thông tin cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân, trong đó tập trung vào đồng bào dân tộc thiểu số.

Các lớp học đã thu hút hơn 2.000 học viên tham gia, nội dung được xây dựng theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, bám sát nhu cầu thực tế để người dân có thể áp dụng ngay sau khi học.

Tại các buổi tập huấn, học viên được giới thiệu khung kỹ năng số cơ bản; hướng dẫn cài đặt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID; kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin, nhận diện và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng. Bên cạnh đó là nội dung về sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng phục vụ học tập, sản xuất, cũng như cách đăng ký, sử dụng thanh toán điện tử, ngân hàng số và ví điện tử trong giao dịch hằng ngày.

Tập huấn cập nhật kiến thức kỹ năng số và an toàn thông tin cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và đồng bào dân tộc thiểu số.

Điểm nổi bật của chương trình là cách dạy “cầm tay chỉ việc”. Học viên tham gia các lớp tập huấn được thực hành trực tiếp trên điện thoại, máy tính, có cán bộ hướng dẫn từng bước. Nhờ đó, nhiều người lần đầu tiếp cận công nghệ cũng có thể sử dụng được các ứng dụng cơ bản.

Việc tập huấn kỹ năng số và an toàn thông tin giúp người dân trên đia bàn tỉnh Lạng Sơn thuận tiện hơn trong các giao dịch hằng ngày, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, thị trường và dịch vụ. Với khu vực nông thôn, miền núi, đây là bước quan trọng để giảm dần tình trạng thiếu thông tin – một trong những rào cản lớn đối với phát triển kinh tế.

Thông qua phương thức đào tạo trực quan, lấy người dân làm trung tâm, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng sau tập huấn đã được nâng cao năng lực. Từ đó tiếp tục phát huy vai trò tại địa phương, sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ trực tếp người dân, nhất là người cao tuổi và người ít sử dụng công nghệ tiếp cận và sử dụng công nghệ số trong thực tế như việc cài đặt ứng dụng, sử dụng điện thoại thông minh và thực hiện các dịch vụ trực tuyến.

Đợt tập huấn cũng góp phần lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”, đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống. Không chỉ trang bị kỹ năng, hoạt động này còn giúp thay đổi nhận thức để người dân ngày càng chủ động hơn trong việc tiếp cận và sử dụng công nghệ.