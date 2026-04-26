Lâm Đồng:

Những thay đổi mang lại không chỉ giúp bộ máy chính quyền hoạt động minh bạch, hiệu quả hơn mà còn trực tiếp góp phần giảm nghèo về thông tin - yếu tố cốt lõi trong việc nâng cao năng lực tiếp cận chính sách, thủ tục hành chính cho người dân.

Chuyển đổi số đồng bộ

Một trong những điểm nhấn là việc triển khai đồng bộ Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (E-office) từ cấp tỉnh đến cấp xã. Với hơn 30.000 tài khoản tại 169 cơ quan, đơn vị, hệ thống này giúp liên thông văn bản điện tử, rút ngắn đáng kể thời gian xử lý công việc. Quan trọng hơn, toàn bộ quá trình xử lý được số hóa, giúp tăng tính minh bạch và dễ dàng theo dõi, hạn chế tình trạng chậm trễ hay thất lạc hồ sơ.

Song song đó, Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) đã trở thành “bộ não số” hỗ trợ lãnh đạo tỉnh trong công tác điều hành. Thông qua việc cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, hệ thống giúp phân tích các chỉ số kinh tế - xã hội, từ đó nâng cao chất lượng ra quyết định.

Các nền tảng như hệ thống báo cáo điện tử, giám sát giao nhiệm vụ hay phòng họp không giấy cũng góp phần hình thành môi trường làm việc hiện đại, giảm phụ thuộc vào giấy tờ truyền thống.

Ở cấp cơ sở, chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời mà đã hiện diện trong từng thao tác công việc hàng ngày. Tại xã D’ran, việc xử lý văn bản, hồ sơ gần như được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng. Nhờ ứng dụng chữ ký số và hệ thống E-office, thời gian xử lý được rút ngắn, sai sót giảm đáng kể, đồng thời giúp cán bộ dễ dàng theo dõi tiến độ công việc.

Nhiều địa phương của tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính.

Mở rộng tiếp cận thông tin, giảm nghèo từ gốc

Không chỉ hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức, các nền tảng số còn mở ra cơ hội tiếp cận thông tin bình đẳng hơn cho người dân. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh cho phép người dân nộp hồ sơ trực tuyến, theo dõi trạng thái xử lý và đánh giá chất lượng phục vụ. Những quy trình từng được xem là phức tạp nay trở nên rõ ràng, minh bạch và dễ tiếp cận hơn.

Tại nhiều địa phương trong tỉnh, người dân đã dần thay đổi thói quen khi thực hiện thủ tục hành chính. Thay vì phải đi lại nhiều lần, họ có thể nộp hồ sơ qua mạng, nhận thông báo tiến độ và kết quả ngay trên thiết bị cá nhân. Sự thuận tiện này không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách thông tin giữa người dân với chính quyền.

Một yếu tố quan trọng khác là sự chuyển biến trong nhận thức và tác phong phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Các cơ quan chuyên môn thường xuyên rà soát, cập nhật thủ tục hành chính; công khai quy trình; thiết lập quy trình nội bộ rõ ràng và cam kết giải quyết đúng hạn. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường nhằm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị.

Đáng chú ý, Lâm Đồng đang từng bước xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung toàn tỉnh. Các phần mềm chuyên ngành trong lĩnh vực đất đai, đầu tư công, cán bộ công chức, nông nghiệp, môi trường… được triển khai đồng bộ, hướng tới tích hợp và liên thông dữ liệu. Khi dữ liệu được chuẩn hóa và kết nối, việc quản lý, điều hành sẽ trở nên chính xác, hiệu quả hơn, đồng thời tạo nền tảng cho phát triển chính quyền số.

Trên nền tảng đó, tỉnh đã bắt đầu thí điểm ứng dụng AI trong hoạt động công vụ. Các giải pháp AI hỗ trợ tra cứu văn bản pháp luật, tổng hợp thông tin, thậm chí gợi ý phương án xử lý công việc. Nhờ vậy, chất lượng tham mưu được nâng cao, áp lực công việc đối với cán bộ giảm bớt, đồng thời hạn chế sai sót trong quá trình xử lý.

Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng còn chú trọng nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ và cộng đồng doanh nghiệp. Trong năm 2025, hơn 10.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức đã được tập huấn về ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Đây được xem là bước đi cần thiết để bảo đảm con người có thể làm chủ công nghệ, khai thác hiệu quả các nền tảng số.

Thực tiễn cho thấy, khi công nghệ được ứng dụng đúng hướng, người dân chính là đối tượng hưởng lợi rõ rệt nhất. Việc minh bạch hóa thông tin, đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian xử lý đã góp phần xóa bỏ những “điểm nghẽn” về thông tin – yếu tố cản trở người dân tiếp cận chính sách trong nhiều năm qua.

Thời gian tới, Lâm Đồng đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, mở rộng ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với sự tham gia của doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu và các trường đại học. Những bước đi này không chỉ hướng tới một nền hành chính hiện đại mà còn tạo nền tảng bền vững cho giảm nghèo thông tin giai đoạn tới.