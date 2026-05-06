Trong bối cảnh nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa còn gặp khó khăn về kỹ năng số và khả năng tiếp cận thông tin, vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở ngày càng trở nên quan trọng. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý hành chính, cán bộ xã, phường còn là “cầu nối thông tin” giữa chính quyền với người dân, trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận chính sách, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công nghệ vào đời sống.

Đáp ứng yêu cầu đó, thời gian qua, Nghệ An đã tập trung sắp xếp, bố trí, điều động và biệt phái cán bộ từ tỉnh về cơ sở; đồng thời điều chuyển cán bộ từ nơi thừa sang nơi thiếu.

KIện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở

Đối với nguồn cán bộ tăng cường từ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu lựa chọn những cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm ở các lĩnh vực then chốt như đất đai, xây dựng, tài chính, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin… nhằm trực tiếp tháo gỡ những “điểm nghẽn” tại cơ sở.

Sau gần 9 tháng đi vào hoạt động theo mô hình mới, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã cơ bản đã được kiện toàn cả về số lượng lẫn chất lượng.

Hiện có 99,36% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; trong đó cán bộ chủ chốt đạt 100%. Gần 94% cán bộ, công chức có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Theo đánh giá của tỉnh, đây là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến thông tin cho người dân.

Cán bộ cơ sở trực tiếp xuống địa bàn hỗ trợ người dân giải quyết công việc.

Song song với việc kiện toàn bộ máy, tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho cơ sở theo phương châm “đồng hành - hỗ trợ - dẫn dắt”, không để cấp xã “đơn độc” trong giải quyết công việc.

Thay vì chỉ ban hành văn bản hướng dẫn, nhiều đơn vị đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở để hướng dẫn theo cách “cầm tay chỉ việc”. Đây không chỉ là giải pháp tháo gỡ khó khăn chuyên môn mà còn giúp nâng cao năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Các cán bộ chuyên môn được phân công theo dõi từng lĩnh vực cụ thể như đất đai, tài chính, xây dựng, tư pháp, nội vụ… Đồng thời, các nhóm công việc trên nền tảng số cũng được thiết lập, kết nối đến toàn bộ 130 xã, phường để trao đổi, hướng dẫn kịp thời.

Nhờ đó, nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh ở cơ sở được xử lý nhanh hơn; việc chia sẻ thông tin, kinh nghiệm giữa các địa phương cũng hiệu quả hơn. Một địa phương gặp vướng mắc thì nhiều địa phương khác cùng nắm được cách xử lý, góp phần nâng cao tính thống nhất trong thực thi công vụ.

Chủ động, linh hoạt đưa thông tin đến gần dân

Thực tiễn cho thấy, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở phục vụ giảm nghèo thông tin không chỉ là câu chuyện về bằng cấp hay số lượng, mà quan trọng hơn là khả năng gần dân, hiểu dân và hướng dẫn người dân tiếp cận thông tin hiệu quả.

Tại xã Nam Đàn, địa phương đã phát huy hiệu quả mô hình kết hợp giữa cán bộ tăng cường từ tỉnh, cán bộ từ huyện chuyển xuống và cán bộ tại chỗ. Cán bộ cấp trên với thế mạnh về chuyên môn, kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ cơ sở trong xử lý công việc; còn cán bộ địa phương là những người gần dân, am hiểu địa bàn, đóng vai trò kết nối và tổ chức thực hiện.

Ở xã Quỳnh Thắng, việc nâng cao chất lượng cán bộ được gắn với đào tạo chuyên sâu và đánh giá thực chất theo từng quý. Cách làm này giúp nhận diện rõ năng lực của từng cán bộ để kịp thời bổ sung kỹ năng còn thiếu, nhất là kỹ năng công nghệ và khả năng hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số.

Trong khi đó, xã Hùng Châu chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới theo hướng thiết thực, gắn với vị trí việc làm và yêu cầu thực tế tại cơ sở.

Theo lãnh đạo địa phương, trong điều kiện chuyển đổi số phát triển mạnh, cán bộ cơ sở không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải biết ứng dụng công nghệ, biết hướng dẫn người dân tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ số.

Tuy vậy, thực tiễn cũng cho thấy vẫn còn không ít khó khăn trong xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu giảm nghèo thông tin. Một số địa phương còn thiếu cán bộ theo định biên; kỹ năng số của một bộ phận cán bộ chưa theo kịp yêu cầu mới; khả năng xử lý các lĩnh vực phức tạp như đất đai, đầu tư, giải phóng mặt bằng còn hạn chế.

Bên cạnh đó, tâm lý e dè, ngại trách nhiệm trong thực thi công vụ vẫn còn xuất hiện ở một số nơi, ảnh hưởng đến hiệu quả phục vụ người dân và triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Đây là những vấn đề đặt ra cho các cấp ủy, chính quyền tiếp tục có giải pháp đồng bộ từ nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới đánh giá cán bộ đến đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng môi trường làm việc minh bạch, khuyến khích đổi mới, sáng tạo.

Khi đội ngũ cán bộ cơ sở đủ năng lực, gần dân và thành thạo công nghệ, người dân sẽ được tiếp cận thông tin nhanh hơn, đầy đủ hơn và thuận lợi hơn. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để giảm nghèo thông tin, nâng cao dân trí và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững ở cơ sở.