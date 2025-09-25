Tham dự Đại hội có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; các ủy viên Trung ương Đảng: Phó trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Hoàng Anh; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Đảng Lâm Thị Phương Thanh; Phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Quốc Đoàn.

Tham dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và đại diện một số địa phương. Về phía Bộ Dân tộc và Tôn giáo có Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung tham dự Đại hội.

Ông Hoàng Văn Nghiệm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Hoàng Văn Nghiệm - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn khẳng định: Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội tiến hành tổng kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên cơ sở đó, Đại hội chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo ông Hoàng Văn Nghiệm, trong giai đoạn 2021 - 2025, Lạng Sơn đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Điển hình như tốc độ tăng trưởng (GRDP) trên địa bàn ước đạt 7,1%; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 44,2 triệu đồng (năm 2020) lên 71,1 triệu đồng (năm 2025); tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,95%/năm.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Điểm nhấn của tỉnh trong nhiệm kỳ qua là Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị - cửa khẩu đầu tiên trong cả nước thí điểm xây dựng Cửa khẩu thông minh. Hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông, đô thị, khu và cụm công nghiệp được quan tâm đầu tư, nâng cấp.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành 100% kế hoạch. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Nhờ đó, trong nhiệm kỳ có 47/88 xã và 315/644 thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, đạt mục tiêu Trung ương giao. Các chính sách về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu trình bày dự thảo báo cáo chính trị

Quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, tăng cường. Quan hệ đối ngoại hiệu quả, thực chất, góp phần củng cố, vun đắp truyền thống hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển.

“Những kết quả mà tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua và những giải pháp trong nhiệm kỳ tới là tiền đề để Lạng Sơn thực hiện thành công 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong giai đoạn 2025 - 2030 tới đây”, ông Nghiệm nhấn mạnh.

Quan tâm thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã đánh giá cao những thành tựu đạt được của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó, địa phương đã nỗ lực vượt qua, hoàn thành vượt mức 18 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại Đại hội.

Bà Bùi Thị Minh Hoài lưu ý, trong nhiệm kỳ tới, tỉnh cần tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân; phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân...

Tỉnh cần tiếp tục cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực cũng như tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận lợi.

Các cấp ủy trong tỉnh đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ gìn và xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực cho phát triển bền vững. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, phát triển kinh tế, xã hội; trong đó phát triển mạnh mẽ kinh tế cửa khẩu, xây dựng Lạng Sơn trở thành trung tâm Logistics, đầu mối xuất nhập khẩu.

Toàn cảnh Đại hội

Bà Hoài cũng nhấn mạnh đến việc thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn trở thành một trong các cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ vào năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2035.

Ngoài ra, tỉnh Lạng Sơn cần tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Với trọng trách là "phên giậu quốc gia" về quốc phòng, an ninh, đồng thời cũng là "phên giậu về kinh tế", bảo vệ vững chắc thị trường nội địa cũng chính là bảo vệ chủ quyền, an ninh kinh tế của đất nước.

Quan tâm thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo; phát hiện, xử lý kịp thời những bức xúc trong Nhân dân; giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện ngay từ khi mới phát sinh, không để phát sinh thành điểm nóng, không để bị động, bất ngờ.