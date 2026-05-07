Nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thông tin pháp luật cho người dân vùng sâu, vùng xa, thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh các hoạt động tập huấn trợ giúp pháp lý cho cán bộ cơ sở, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đại diện đồng bào dân tộc thiểu số. Đây được xem là giải pháp thiết thực góp phần giảm “khoảng trống thông tin pháp luật”, giúp người dân hiểu đúng, thực hiện đúng các quy định của Nhà nước.

Các lớp tập huấn được tổ chức thường xuyên với sự tham gia của nhiều lực lượng tại cơ sở như công an xã, công chức tư pháp - hộ tịch, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh cùng đông đảo người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Tại các buổi tập huấn, báo cáo viên của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lạng Sơn đã phổ biến nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chính sách trợ giúp pháp lý cho người dân thuộc diện được hỗ trợ miễn phí.

Các học viên được hướng dẫn cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý; quy trình tiếp nhận, xử lý vụ việc; cách xác định đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định.

Nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề gần gũi với đời sống người dân như đất đai, hôn nhân gia đình, vay vốn, tranh chấp dân sự, chính sách an sinh xã hội… Đây đều là những lĩnh vực mà đồng bào dân tộc thiểu số thường gặp khó khăn do hạn chế về điều kiện tiếp cận thông tin và hiểu biết pháp luật.

Đáng chú ý, các báo cáo viên cũng hướng dẫn chi tiết việc chuẩn bị hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý, gồm đơn yêu cầu, giấy tờ chứng minh thuộc diện được trợ giúp và các tài liệu liên quan đến vụ việc. Việc chuẩn hóa hồ sơ giúp hạn chế sai sót, rút ngắn thời gian tiếp nhận, giải quyết vụ việc và nâng cao hiệu quả hỗ trợ người dân ngay từ cơ sở.

Theo đánh giá của ngành chức năng, tại nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, già làng, trưởng bản và người có uy tín giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc truyền tải chủ trương, chính sách đến cộng đồng. Khi được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật, lực lượng này sẽ trở thành “cầu nối thông tin” giúp người dân hiểu đúng quy định, hạn chế vi phạm và biết cách bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Đại diện Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lạng Sơn cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương mở rộng các lớp tập huấn, tăng cường truyền thông pháp luật tại cơ sở, ưu tiên khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thông qua các hoạt động này, tỉnh hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận công bằng với thông tin pháp luật và dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định; góp phần nâng cao dân trí pháp luật, giảm nghèo thông tin và bảo đảm an sinh xã hội bền vững tại địa phương.