Lãnh đạo Sao Mai Group trao tặng bức tranh lưu niệm cho Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa

Đoàn công tác do ông Nguyễn Doãn Anh, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá dẫn đầu. Cùng đi với đoàn có các lãnh đạo Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành và đại diện chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hoá.

Khát vọng cống hiến từ sự kết nối nguồn cội

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Sao Mai Group đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tỉnh khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đồng thời kỳ vọng doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, đô thị cao cấp, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu.

Trình bày chiến lược đầu tư giai đoạn 2026-2030, Sao Mai Group khẳng định việc đẩy mạnh các dự án tại Thanh Hóa không chỉ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn thể hiện khát vọng đóng góp xây dựng quê hương ngày càng hiện đại, giàu đẹp và thịnh vượng.

Thực địa những công trình mang dấu ấn công nghệ số và năng lượng xanh

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã dành thời gian khảo sát thực địa một số dự án tiêu biểu của Sao Mai Group, những công trình thể hiện tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu.

Nhà máy Điện mặt trời Sao Mai (An Giang) kết hợp hài hòa giữa công nghệ hiện đại và cảnh quan thiên nhiên.

Đoàn công tác đã đến tham quan Nhà máy Điện mặt trời Sao Mai - “thủ phủ điện mặt trời” của Sao Mai Group. Nằm dưới chân Núi Cấm, dự án là biểu tượng cho khát vọng làm chủ công nghệ xanh của doanh nghiệp, đồng thời là một trong những nhà máy điện mặt trời quy mô lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Với tổng vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, diện tích trên 270 ha và công suất 210 MWp, nhà máy đã đóng góp gần 2 tỷ kWh (2019-2025) vào nguồn năng lượng sạch cho hệ thống điện quốc gia.

Tại đây, đoàn công tác đã tìm hiểu sâu về mô hình “một diện tích - đa giá trị”, kết hợp sản xuất năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển du lịch sinh thái, tiêu biểu là Khu tham quan điện mặt trời An Hảo (An Hảo Solar Farm).

Đoàn công tác cũng đã đến tham quan Khu Công nghiệp Sao Mai - chuỗi giá trị thủy sản khép kín hàng đầu khu vực. Đoàn đã khảo sát tổ hợp công nghiệp hiện đại của Sao Mai Group, nơi vận hành các mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị cá tra từ nông trại đến bàn ăn.

Trong đó, Công ty IDI và Công ty Sao Mai Super Feed (thành viên Sao Mai Group) là những đơn vị trọng điểm trong việc cung ứng thức ăn thủy sản chất lượng cao và chế biến thủy sản xuất khẩu quy mô lớn, góp phần đưa thương hiệu cá tra Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Công ty Trisedco và Công ty AFO là hai đơn vị tiêu biểu cho mô hình kinh tế tuần hoàn của Sao Mai Group. Tại đây, các phụ phẩm từ quá trình chế biến cá tra được tái chế và chế biến sâu thành nhiều sản phẩm giá trị gia tăng như dầu ăn cao cấp Ranee, bột cá, mỡ cá… phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa thăm khu vực sản xuất của Sao Mai Group trong khuôn khổ chuyến làm việc tại An Giang.

Lãnh đạo Sao Mai Group giới thiệu quy trình vận hành và hệ thống trang thiết bị hiện đại với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tại khu vực nhà xưởng.

Đồng hành, kiến tạo tương lai

Trải qua ba thập kỷ phát triển theo chiến lược đa ngành, Sao Mai Group đã xây dựng hệ sinh thái gồm 16 công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, chế biến thủy sản xuất khẩu, sản xuất thức ăn thủy sản, năng lượng tái tạo, xuất khẩu lao động, tư vấn - thiết kế - xây dựng và dịch vụ du lịch, tạo việc làm ổn định cho hơn 12.000 lao động.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động Sao Mai, đặc biệt là vai trò của “doanh nhân tiêu biểu” - người con xứ Thanh đã nỗ lực vươn lên, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

(Nguồn: Sao Mai Group)