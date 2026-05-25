Tại buổi gặp mặt, ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo cùng đồng bào dân tộc Chăm đón Tết vui tươi, hạnh phúc.

Đại lễ Raya Idil Adha (hay còn gọi là Tết Roya Haji) là lễ hội truyền thống có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần và tín ngưỡng của đồng bào Chăm theo đạo Hồi; thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia, hướng thiện và cầu mong cuộc sống bình an, hạnh phúc. Đây cũng là dịp để tăng cường tình đoàn kết cộng đồng, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Chăm trên địa bàn TPHCM.

Ông Dương Anh Đức chúc Tết Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo và các vị chức sắc.

Ông Dương Anh Đức cho biết, vào các dịp lễ lớn của các tôn giáo, TPHCM đều tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, chia sẻ niềm vui với đồng bào có đạo, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các cộng đồng tôn giáo đối với sự phát triển chung của thành phố và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, sự ổn định và phát triển của TPHCM thời gian qua có sự đóng góp tích cực của các tôn giáo, trong đó có cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi. Bà con luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng hành cùng chính quyền địa phương xây dựng môi trường sống đoàn kết, nghĩa tình.

Ông Dương Anh Đức cũng bày tỏ mong muốn cộng đồng người Chăm tiếp tục chung sức cùng thành phố trong giai đoạn triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần nâng cao đời sống người dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo và các vị chức sắc tại thánh đường Musulmane.

Đại diện cộng đồng Hồi giáo TPHCM, ông Machdares Samael bày tỏ trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố. Ông cho biết việc đoàn công tác đến thăm là nguồn động viên tinh thần lớn đối với bà con tín đồ.

Theo ông Machdares Samael, đại lễ Raya Idil Adha là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của người Hồi giáo, được xem như “Tết Nguyên đán” của cộng đồng Hồi giáo trên thế giới.

Ông cũng chia sẻ thêm, năm nay, có 107 người Chăm từ TPHCM cùng các địa phương như An Giang, Tây Ninh, Đồng Nai tham gia hành hương bằng kinh phí tự túc; trong đó có 6 người được Hoàng gia Ả Rập Xê Út tài trợ.

Theo ông, trong những ngày đại lễ, các tín đồ sẽ thực hiện nhiều nghi thức thiêng liêng như tập trung tại cánh đồng Arafat, đi quanh đền Kaaba và nghi thức hiến tế. Sau nghi lễ, người Hồi giáo sẽ chia sẻ thịt cừu cho người nghèo, người khó khăn và người thân trong cộng đồng, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái.