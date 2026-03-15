Hôm nay, gần 2.000 cử tri đã đến khu vực bỏ phiếu số 4 (183 đường Dương Bá Trạc), phường Chánh Hưng, TPHCM để thực hiện quyền bầu cử. Trong số này có đông đảo bà con người Chăm theo đạo Hồi.

Từ sáng sớm, bà con đã chỉnh tề trong những bộ trang phục đẹp cầm trên tay lá phiếu để chuẩn bị bầu chọn.

Anh Ab Dol Karim lần đầu tham gia đội công tác bầu cử, nhiệt tình hỗ trợ và hướng dẫn người dân thực hiện các bước bỏ phiếu.

Tại điểm bầu cử, cử tri lần lượt kiểm tra tên trong danh sách, nhận phiếu và được hướng dẫn cách lựa chọn đại biểu trước khi vào khu vực bỏ phiếu.

Chị A Ru Ki Yah sắp xếp công việc để đến điểm bỏ phiếu từ sớm, tiến tới hòm phiếu và bỏ lá phiếu của mình, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Ông Châu Ly, Trưởng ban quản trị Thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar (phường Chánh Hưng), cho rằng đi bầu cử là nghĩa vụ của mỗi công dân nhằm lựa chọn những người có năng lực, tầm nhìn đại diện cho nhân dân.

Theo ông, các đại biểu khi trúng cử cần thực hiện đúng cam kết với cử tri, đồng thời có những chính sách quan tâm đến các cộng đồng dân tộc khác nhau để các giá trị văn hóa đa dạng cùng phát triển.

Ông Châu Ly cũng cho biết, dù đang trong tháng chay Ramadan của người Hồi giáo, các bữa ăn diễn ra vào khuya, ông vẫn vận động, cùng bà con trong cộng đồng sắp xếp thời gian đến điểm bỏ phiếu từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Ông Đinh Xuân Kỳ, 69 tuổi, ở phường Chánh Hưng, bị teo cơ chân trái nên việc đi lại khó khăn suốt 63 năm qua. Tuy vậy, từ năm 1976 đến nay, ông chưa từng vắng mặt trong các kỳ bầu cử.

Theo ông, bầu cử là sự kiện trọng đại của đất nước, 5 năm mới diễn ra một lần nên ông luôn cố gắng tham gia đầy đủ. Đặc biệt, kỳ bầu cử năm nay càng có ý nghĩa khi đất nước đang thực hiện nhiều cải tổ lớn, từ hệ thống hành chính đến hiến pháp.

“Vì vậy, dù sức khỏe hạn chế, tôi vẫn đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ của một công dân”, ông Kỳ nói.