Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Trung Quốc từ 31/8-1/9. Từ ngày 2-4/9, Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc.

Trong khi đó, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sẽ thăm chính thức Việt Nam, dự kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 từ 31/8-2/9.

Nhân các sự kiện này, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ có cuộc trao đổi với báo chí Việt Nam về các chuyến thăm và quan hệ hai nước.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ. Ảnh: Phạm Hải

Về hội nghị SCO, Đại sứ cho biết đây là hội nghị có quy mô lớn nhất kể từ khi SCO được thành lập. Sau 24 năm hình thành và phát triển, SCO hiện có 10 nước thành viên, 14 đối tác đối thoại và 2 quốc gia quan sát viên, ngày càng khẳng định vai trò, ảnh hưởng trong khu vực và thế giới.

Tổ chức này đã mở ra mô hình hợp tác với mục tiêu cùng bảo vệ hòa bình, thúc đẩy thịnh vượng, cải thiện đời sống nhân dân, chia sẻ thành quả và hướng tới tương lai.

Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong hội nhập quốc tế sâu rộng.

Về lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tại Trung Quốc, Đại sứ chia sẻ đây là dịp để các quốc gia cùng tưởng nhớ cuộc đấu tranh vĩ đại của nhân loại vì chính nghĩa, vì hòa bình.

Trong những năm tháng gian khổ ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần hoạt động tại Trung Quốc, ủng hộ sự nghiệp kháng chiến của nhân dân Trung Quốc, trong khi nhân dân Trung Quốc cũng kiên định ủng hộ cách mạng Việt Nam. Tình nghĩa “vừa là đồng chí, vừa là anh em” đã trở thành “ký ức đỏ” sâu nặng giữa hai nước.

Việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự hoạt động kỷ niệm thể hiện quyết tâm của Việt Nam, cùng các quốc gia yêu chuộng hòa bình, tiếp tục đi theo con đường hòa bình và phát triển, đồng thời khẳng định cam kết chung trong việc bảo vệ hòa bình, ổn định khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 4. Ảnh: Phạm Hải

Đại sứ nhắc lại vào tháng 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm mang tính lịch sử tới Việt Nam. Chỉ trong một thời gian ngắn, lãnh đạo cấp cao hai nước liên tục có các chuyến thăm, giao lưu, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với những sự kiện trọng đại của mỗi bên, đồng thời khẳng định quan hệ gắn bó keo sơn, cùng chung “ký ức đỏ” giữa hai Đảng, hai nước.

Đại sứ khẳng định, trong bối cảnh thế giới nhiều bất ổn, các hoạt động tiếp xúc cấp cao dày đặc này mang ý nghĩa vượt ra ngoài quan hệ song phương, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của hai nước cùng nhau xây dựng và phát triển trên con đường xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Về chuyến thăm của Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế tới Việt Nam, Đại sứ Hà Vĩ cho biết đây là dịp để Trung Quốc gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Việt Nam nhân dịp Quốc khánh lần thứ 80, thể hiện sự coi trọng của Trung Quốc với quan hệ hai Đảng, hai nước.

Chuyến thăm đồng thời thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ, tình cảm gắn bó của Trung Quốc dành cho Việt Nam...

Ông Hà Vĩ phân tích, việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt đi vào chiều sâu, thực chất là nhiệm vụ trọng tâm trong quan hệ song phương. Để hiện thực hóa, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác cơ chế giữa Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các lĩnh vực khác.

Thời gian qua, hai Đảng thường xuyên tổ chức gặp gỡ cấp cao, hội thảo lý luận, hợp tác đào tạo cán bộ; hai Chính phủ duy trì hoạt động của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương; doanh nghiệp và nhân dân hai nước cũng triển khai nhiều cơ chế hợp tác thường xuyên.

Đặc biệt, trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã tuyên bố nâng cấp cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” trong lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, công an lên cấp bộ trưởng.

Đây là cơ chế cấp bộ trưởng đầu tiên trên thế giới theo mô hình này, thể hiện quyết tâm của hai nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo trong việc cùng bảo vệ an ninh chế độ, an ninh quốc gia, gìn giữ hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới.

"Các cơ chế hợp tác được ví như khung kết cấu bền vững của 'công trình' Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược, góp phần đưa tiến trình xây dựng từ định hướng khái quát sang triển khai chi tiết, cụ thể" - Đại sứ nhấn mạnh.

Việt Nam và Trung Quốc đều có chung “gen đỏ”

Là hai nước láng giềng gần gũi, việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược vừa xuất phát từ chiều sâu lịch sử, vừa gắn với yêu cầu thực tiễn.

Tượng đài Bác Hồ tại khuôn viên Trường Dục Tài Nam Ninh - ngôi trường nơi từng là cơ sở đào tạo lớn nhất của Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn kháng chiến

Trước hết, đó là sự tri ân chặng đường hai Đảng, hai dân tộc kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, tạo dựng nên tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em”.

Đây là sự khẳng định về lý tưởng chung mà hai bên cùng theo đuổi. Việt Nam và Trung Quốc đều có chung “gen đỏ”, kiên trì đặt nhân dân làm trung tâm, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình đất nước.

Trên con đường đó, hai nước không ngừng trao đổi lý luận, học hỏi thực tiễn, cùng trưởng thành, đóng góp vào phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới.

Hai nước coi sự phát triển của nhau là cơ hội của chính mình, đẩy mạnh hợp tác trong chuỗi sản xuất và cung ứng, mở rộng các lĩnh vực công nghiệp mới, cùng thúc đẩy hiện đại hóa, tạo nền tảng cho hợp tác song phương phát triển lên tầm cao mới.

Thực tiễn nhiều thập kỷ qua chứng minh, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển tốt thì sự nghiệp xây dựng đất nước của mỗi bên mới thuận lợi, nhân dân hai nước mới được hưởng lợi ích thiết thực....

Những năm gần đây, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc đã phát triển chất lượng và hiệu quả hơn. Với lợi thế đặc thù của mô hình phát triển, hai nền kinh tế đều đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, khẳng định tính ưu việt so với nhiều nền kinh tế đang phát triển khác.

Việt Nam ngày càng thu hút đông đảo doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư. Chuỗi sản xuất và cung ứng giữa hai nước gắn kết sâu sắc, kéo theo nhiều ngành công nghiệp khác phát triển theo hướng giá trị gia tăng cao - một mô hình hợp tác hiếm có...