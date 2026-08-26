Ngày 25/8/2026, tại Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015 - 2025. BĐBP tỉnh Lào Cai là một trong những điểm sáng, thuộc nhóm các đơn vị dẫn đầu lực lượng "bám dân, sát bản, hiểu dân và giúp dân có thêm tri thức để tự vươn lên thoát nghèo".

Một trong những dấu ấn nổi bật của BĐBP tỉnh Lào Cai là việc xây dựng, nhân rộng 27 mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Các mô hình được triển khai từ nhu cầu thực tế của người dân, trong đó có nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế như nuôi dê, nuôi bò sinh sản, nuôi lợn đen bản địa, nuôi ngựa bạch, trồng quế và các cây dược liệu có giá trị kinh tế cao.

Ngày 23/8/2026, Đồn Biên phòng Trịnh Tường thăm hỏi, trao quà cho trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Điểm đáng chú ý, BĐBP tỉnh Lào Cai không chỉ hỗ trợ cây, con giống mà còn hướng dẫn người dân kỹ thuật chăn nuôi, sản xuất; từng bước hình thành phương thức sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương. Qua đó, người dân được trang bị thêm kiến thức, chủ động tìm hướng phát triển sinh kế bằng nội lực thay vì phụ thuộc vào hỗ trợ từ bên ngoài.

"Chúng tôi không đặt vấn đề làm thay người dân mà cùng dân làm, hướng dẫn để dân tự làm và từng bước trở thành chủ thể của quá trình phát triển", Đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai, chia sẻ.

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và kỹ năng số cho người dân, đơn vị đẩy mạnh mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”. Các văn bản pháp luật, thông tin biên giới và cảnh báo lừa đảo được số hóa thành mã QR đưa về tận thôn, bản.

Cán bộ BĐBP tỉnh Lào Cai xuống địa bàn trực tiếp hướng dẫn dân bản sử dụng Internet, tra cứu thông tin chính thống và tiếp cận thương mại điện tử để tiêu thụ nông sản.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết và vận động nếp sống văn minh được lồng ghép hiệu quả qua các mô hình gần dân như: "Tủ quần áo 0 đồng", "Bếp ăn 0 đồng", "Tay kéo Biên phòng", "Thắp sáng vùng biên".

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và kỹ năng số cho người dân, BĐBP tỉnh Lào Cai đẩy mạnh mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”.

Đi đôi với công tác thông tin tuyên truyền, BĐBP Lào Cai trực tiếp tham gia củng cố hệ thống chính trị và chăm lo đời sống xã hội tại địa phương. Cán bộ, chiến sĩ đã đóng góp hơn 10.000 ngày công giúp dân sửa chữa đường giao thông, kênh mương nội đồng.

Trong 10 năm qua, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh Lào Cai đã phân công 109 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản và 357 cán bộ phụ trách, giúp đỡ 1.734 hộ gia đình với hơn 8.000 nhân khẩu. Song song đó, công tác nâng bước em tới trường được duy trì thường xuyên với hàng trăm lượt học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng tại các đồn biên phòng.

Chính việc được tiếp cận thông tin đầy đủ và hiểu rõ trách nhiệm công dân đã khơi dậy sức mạnh nội sinh, biến mỗi người dân thành một "cột mốc sống" nơi biên giới. Hiện nay, toàn tỉnh Lào Cai đã xây dựng được 79 tổ tự quản đường biên, cột mốc với 1.331 đại diện hộ dân tham gia cùng 316 tổ tự quản an ninh, trật tự.

Ngoài ra trong 10 năm qua, nhân dân đã cung cấp cho BĐBP hơn 1.600 nguồn tin có giá trị, hỗ trợ đắc lực cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia.