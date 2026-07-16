Lựa chọn đúng nội dung, đổi mới cách tuyên truyền và phát huy sức mạnh của các lực lượng ở cơ sở là những yếu tố then chốt giúp Lào Cai nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; giảm nghèo thông tin hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Thông tin được chia sẻ tại tọa đàm "Đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật" do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phối hợp với Báo Quân đội nhân dân tổ chức sáng 16/7.

Bộ đội Biên phòng Lào Cai tuyên truyền thông tin chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cho người dân vùng cao.

Thực hiện Đề án 1371 của Thủ tướng Chính phủ, những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các đơn vị đứng chân trên địa bàn triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Các lực lượng thường xuyên bám sát cơ sở, lồng ghép tuyên truyền pháp luật với công tác dân vận, huấn luyện, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ chủ quyền biên giới và tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân mà còn mở rộng khả năng tiếp cận thông tin chính thống, từng bước giảm nghèo thông tin, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại tọa đàm, Đại tá Ngô Anh Thu, Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giữ vai trò quan trọng trong nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đồng thời là một trong những giải pháp thiết thực để giảm nghèo thông tin, giúp người dân tiếp cận đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đối với Lào Cai - địa phương có vị trí chiến lược, đường biên giới dài, địa bàn rộng, nhiều dân tộc cùng sinh sống - việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền càng có ý nghĩa trong việc giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa các vùng, miền.

Theo Đại tá Ngô Anh Thu, tọa đàm là diễn đàn để các cơ quan, đơn vị chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả; đồng thời chỉ ra những khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới.

Tại tọa đàm, các đại biểu cho rằng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, cần tiếp tục đổi mới nội dung theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, bám sát những vấn đề người dân quan tâm; đa dạng hóa hình thức truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín và lực lượng vũ trang trong công tác tuyên truyền ở cơ sở. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm giảm nghèo thông tin, giúp người dân tiếp cận kịp thời nguồn thông tin chính thống, nâng cao hiểu biết pháp luật và chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Việc nhân rộng các mô hình hiệu quả sẽ góp phần đưa pháp luật đến gần người dân, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật, củng cố "thế trận lòng dân", giữ vững quốc phòng, an ninh, đồng thời tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo thông tin và phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh.