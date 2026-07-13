Hải Phòng:

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố Hải Phòng vừa được UBND Thành phố ban hành nhằm bảo đảm tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời và hiệu quả ngay khi Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2026.

Một trong những mục tiêu chính của Kế hoạch là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương và nhân dân trong việc thực hiện Luật; xác định rõ nội dung công việc, trách nhiệm chủ trì, phối hợp của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai, bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và khai thác hiệu quả các nguồn lực.

Theo Kế hoạch, UBND Thành phố sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm để đưa Luật vào cuộc sống. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là công tác tuyên truyền, phổ biến Luật.

Dự kiến trong quý 4/2026, Sở Tư pháp sẽ chủ trì tổ chức hội nghị quán triệt, truyền thông, phổ biến và tập huấn những nội dung cơ bản của Luật cho các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, UBND các xã, phường, đặc khu cũng sẽ tổ chức hội nghị tuyên truyền hoặc lồng ghép nội dung Luật vào các hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho cán bộ và nhân dân. Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền do Sở Tư pháp chủ trì biên soạn, phát hành.

Cổng Thông tin điện tử Thành phố Hải Phòng tiếp tục được vận hành hiệu quả, góp phần tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin.

UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã phải đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên môi trường số thông qua việc đăng tải tài liệu, tài liệu hỏi - đáp, infographic, video hướng dẫn trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử và các nền tảng số chính thức, góp phần tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin, nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo thông tin pháp luật tại địa phương.

Mặt khác, các cơ quan, đơn vị phải thực hiện rà soát, phân loại thông tin công dân được tiếp cận, thông tin không được tiếp cận và thông tin được tiếp cận có điều kiện; xây dựng, cập nhật danh mục thông tin phải công khai; đẩy mạnh số hóa văn bản, hồ sơ, tài liệu, cập nhật cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin trên môi trường số, bảo đảm việc cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch và thuận lợi cho công dân.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bố trí bộ phận hoặc cán bộ đầu mối tiếp nhận, cung cấp thông tin, ưu tiên những người có kinh nghiệm về pháp luật và công nghệ thông tin; đồng thời công khai tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin trước ngày 1/9/2026 theo quy định của Luật.

UBND Thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì công bố, công khai thủ tục hành chính về cung cấp thông tin theo quy định; Sở Nội vụ chủ trì lập và công khai danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật; Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền Luật.

Thành phố Hải Phòng cam kết sẽ tham gia góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin, Thông tư quy định chi phí thực hiện việc in, sao chép, gửi thông tin cùng các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan theo đề nghị của các bộ, ngành Trung ương.

Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23/4/2026.