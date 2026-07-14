Hình thành nền tảng số dùng chung quốc gia về pháp luật

Thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là một trong những nhóm thông tin thiết yếu cần được cung cấp chính xác, kịp thời cho người dân và doanh nghiệp để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật.

Việc cung cấp thông tin về chính sách pháp luật một cách chính xác, kịp thời cũng có ý nghĩa quan trọng với việc hiện thực hóa mục tiêu mục tiêu giảm nghèo thông tin và phục vụ phát triển bền vững.

Để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin pháp luật, chủ động tìm hiểu và cập nhật chính sách mới, từ tháng 11/2025, Bộ Tư pháp đã công bố ra mắt Cổng pháp luật quốc gia phiên bản chính thức tại địa chỉ phapluat.gov.vn.

Ngày 13/7, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định phê duyệt đề án “Phát triển Cổng pháp luật quốc gia giai đoạn 2026 - 2030”.

Được triển khai trên phạm vi cả nước trong thời gian từ nay đến năm 2030, đề án có mục tiêu tổng quát là phát triển Cổng Pháp luật quốc gia trở thành nền tảng số dùng chung quốc gia về pháp luật, sử dụng chung cho các ngành, lĩnh vực, thực hiện nhiệm vụ chính trị, pháp lý, với vai trò là kênh thông tin chính thống, điểm truy cập tập trung cung cấp đầy đủ, kịp thời, có hệ thống các thông tin, dữ liệu trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Từ đó, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp, xã hội và hiệu quả hoạt động quản trị quốc gia hiện đại, triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 109/NQ-CP.

Cổng Pháp luật quốc gia sẽ được phát triển thành kênh chính thống truyền thông về chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về các chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng và Nhà nước, các hoạt động đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Đề án cũng đặt mục tiêu cụ thể là 100% văn bản quy phạm pháp luật mới, văn bản hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được cung cấp kịp thời, đầy đủ theo quy định; công khai bản dịch tiếng Anh đối với một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đời sống, việc làm, kinh doanh của người nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài.

Cùng với đó, xây dựng, phát triển Cổng Pháp luật quốc gia trở thành diễn đàn hiến kế, tham vấn, tiếp nhận ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân với công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tương tác thông tin giữa Nhà nước với người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, xây dựng, phát triển Cổng Pháp luật quốc gia là điểm truy cập tập trung thông tin, dữ liệu pháp luật các hợp phần thuộc cổng (trừ các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia) để người dân, doanh nghiệp sử dụng, khai thác; đổi mới mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường số thông qua việc truyền thông kịp thời, dễ hiểu các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật mới...

Tạo thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận thông tin

Tại Đề án mới phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ đã hướng dẫn cụ thể 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần được tập trung triển khai thời gian tới về cung cấp thông tin pháp luật trên Cổng Pháp luật quốc gia; về dữ liệu và tích hợp; về thể chế, hướng dẫn; về hoàn thiện tính năng và đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng; về tổ chức thực hiện, truyền thông, nhân lực, kinh phí.

Theo đó, với nhóm nhiệm vụ cung cấp thông tin pháp luật trên Cổng Pháp luật quốc gia, nhiều nội dung công việc sẽ được tập trung thực hiện thời gian tới như: Tổ chức thông tin, truyền thông về hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật; tích hợp, tổng hợp, khai thác thông tin về xây dựng và thi hành pháp luật để cung cấp trên Cổng Pháp luật quốc gia, phục vụ việc tiếp cận pháp luật kịp thời, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp; cung cấp thông tin về tiếp nhận, giải quyết kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật.

Song song đó, sản xuất, tổ chức hội thảo, tọa đàm, đối thoại, giao lưu trực tuyến và các hoạt động truyền thông khác phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận pháp luật; tương tác giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp trong xây dựng thể chế, pháp luật; tổ chức sản xuất, quản lý và cung cấp các nội dung tài liệu số phục vụ công tác truyền thông về chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trên Cổng Pháp luật quốc gia theo hướng hiện đại, đa phương tiện và đa kênh, bảo đảm thống nhất, kịp thời và dễ tiếp cận...

Bộ Tư pháp có trách nhiệm ban hành kế hoạch triển khai đề án “Phát triển Cổng Pháp luật quốc gia giai đoạn 2026 – 2030” trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong từng giai đoạn. Đồng thời, chủ trì, hướng dẫn các bộ, cơ quan, tổ chức trung ương, UBND cấp tỉnh tổ chức triển khai các nhiệm vụ của đề án; phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc khai thcs và phát triển có hiệu quả Cổng Pháp luật quốc gia.