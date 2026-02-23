Sáng 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng âm lịch), tại cánh đồng Đọi Tín dưới chân núi Đọi (phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình) đã diễn ra Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn năm 2026.

Lễ hội gắn với sự kiện mùa xuân năm 987, khi vua Lê Đại Hành về vùng đất Đọi Sơn, đích thân xuống đồng cày những đường đầu tiên để khuyến khích nhân dân chăm lo sản xuất nông nghiệp. Từ đó, nghi lễ “vua đi cày” trở thành biểu tượng đẹp của truyền thống trọng nông, gửi gắm ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quốc thái dân an.

Mở đầu lễ hội là nghi thức múa rồng thể hiện sự tôn kính với trời đất và gửi gắm ước vọng năm mới may mắn.

Nghệ nhân Phạm Chí Khang thay mặt nhân dân đọc văn trình trước đàn tế Thần Nông và linh vị vua Lê Đại Hành

Các đại biểu dâng hương trước bàn thờ Thần Nông và linh vị vua Lê Đại Hành

Sau phần dâng hương, tế lễ Thần Nông, linh vị vua Lê và các vị phúc thần, nghi thức xuống đồng được cử hành trong không khí trang nghiêm.

Bô lão Nguyễn Ngọc An (76 tuổi) là người được tín nhiệm giao đảm nhận vai vua Lê Đại Hành xuống ruộng đi cày tại Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn. Trước khi xuống ruộng, ông thực hiện nghi lễ nhập linh khí quân vương, đeo mặt nạ, khoác long bào rồi chậm rãi bước ra thửa ruộng đã được chọn sẵn.

Trong tiếng trống thúc giục, người đóng vai vua điều khiển trâu cày những đường đầu tiên của năm mới; theo sau là các thanh niên nam nữ trong trang phục áo nâu sồng truyền thống nhẹ nhàng gieo hạt giống xuống những luống đất vừa lật lên.

Hình ảnh nhà vua cùng con trâu xuống đồng cày ruộng không chỉ tái hiện sự kiện lịch sử mà còn gửi gắm ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

7 năm liền đảm nhận vai vua trong lễ hội, ông An cho biết, mỗi lần khoác lên mình bộ long bào, ông cảm thấy rất vinh dự.

Trước ngày chính hội, ông luôn dành thời gian ôn lại các bước nghi lễ, tập điều khiển trâu sao cho thuần thục để những đường cày thẳng, đẹp, đúng với tinh thần trang trọng của lễ Tịch điền.

Theo ông An, người được chọn đóng vai vua Lê Đại Hành phải có uy tín, gia đình văn hóa, tác phong đi đứng đĩnh đạc và biết cày ruộng.

Với ông, mỗi lần khoác long bào xuống đồng đầu xuân là một lần được góp phần tâm sức gìn giữ nét đẹp truyền thống của quê hương.

“Khi mới được tín nhiệm, tôi rất hồi hộp và lo lắng. Những ngày đầu, tôi phải tự luyện tập từng động tác sao cho dáng đi khoan thai, đúng phong thái bậc quân vương. Nghi thức bái lạy cũng phải chuẩn mực. Khó nhất là việc giữ thần thái cho đúng. Khi xuống ruộng, đường cày phải thẳng luống, đều tay”, ông An chia sẻ.

Các đại biểu thực hiện những sá cày tại lễ hội

Đông đảo người dân và du khách đứng kín hai bên bờ ruộng, chăm chú theo dõi

Bà Trần Thị Hòa (phường Tiên Sơn) cho biết: “Năm nào tôi cũng đi xem nghi thức ‘vua đi cày’. Đến lễ hội, tôi thấy vui và phấn chấn, như được tiếp thêm hy vọng cho một năm mới thuận lợi, hanh thông”.