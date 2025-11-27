Bốn người đã bị Công an phường Tân Hưng, TPHCM mời làm việc để xử lý theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm 4 người lớn tuổi giăng lưới chiếm lòng đường để đánh cầu lông. Nhóm này còn dựng hai cọc lưới cố định giữa tim đường và kẻ vạch trên mặt đường để làm sân chơi, khiến nhiều người bức xúc.

Nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường khiến người dân bức xúc. Ảnh: Cắt từ clip

Xung quanh có một số người ngồi trên vỉa hè và trong quán cà phê theo dõi trận đấu.

Tại hiện trường, nhiều xe máy được dựng ngay trên lòng đường, chiếm phần lớn diện tích, buộc các phương tiện qua lại phải giảm ga, né tránh nhóm người chơi cầu lông.

Theo xác minh ban đầu, sự việc xảy ra vào sáng 27/11 trên đường số 9, phường Tân Hưng. Nhóm người này bị phản ánh thường xuyên giăng lưới đánh cầu lông trong thời gian dài, gây cản trở giao thông, khiến người dân xung quanh bức xúc.

Sau khi nắm bắt thông tin, công an đã mời nhóm người liên quan lên làm việc, đồng thời làm rõ việc ai đã tự ý kẻ sơn lên mặt đường nhựa để xử lý theo quy định.

Theo quy định, các hành vi như đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc thực hiện những hoạt động thể thao trái phép trên đường bộ sẽ bị xử phạt hành chính từ 200.000 đến 250.000 đồng mỗi người.

Trước đó, vào giữa tháng 8, từ phản ánh trên mạng xã hội, Công an phường Bình Trưng (TPHCM) cũng đã mời làm việc và xử phạt một nhóm người lớn tuổi giăng lưới giữa đường đánh cầu lông tại khu dân cư Văn Minh.