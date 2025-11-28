Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, vụ án được triệt phá vào lúc 18h20 ngày 27/11.

Thời điểm trên, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp cùng Đồn Biên phòng Si Pa Phìn và Đồn Biên phòng Sen Thượng làm nhiệm vụ tại Km6, quốc lộ 145B (thuộc bản Đề Pua, xã Si Pa Phìn).

Tại đây, tổ công tác phát hiện một người đàn ông đứng bên vệ đường, trên tay ôm 2 hộp bìa các-tông có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Đối tượng Thào A Pháng cùng tang vật bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên bắt giữ. Ảnh: Anh Dũng.

Kết quả, bên trong 2 hộp này chứa 10 bọc lớn. Khi kiểm tra chi tiết, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 60.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến, ký hiệu WY) và 1 túi nilon chứa 300g heroin.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Thào A Pháng (43 tuổi, trú tại bản Đề Pua, xã Si Pa Phìn).

Pháng khai nhận đã mua số ma túy trên của một người lạ mặt, sau đó mang về lán nương của gia đình cất giấu. Chiều cùng ngày, Pháng mang "hàng" đi bán cho một người đàn ông Trung Quốc (đã liên hệ trước qua ứng dụng Messenger) thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.