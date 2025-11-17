Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.

Đáng chú ý, tại Điều 7 dự thảo nghị định, Bộ Công Thương đề xuất nhiều mức phạt khi vi phạm các quy định về phát triển điện năng lượng mới, điện năng lượng tái tạo.

Cụ thể, Bộ này đề xuất phạt cảnh cáo đối với một trong những hành vi vi phạm liên quan đến việc phát triển nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia và có công suất đến dưới 100 kW.

Các hành vi vi phạm gồm: Không gửi thông báo phát triển nguồn điện; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung theo thông báo phát triển nguồn điện.

Với các hành vi vi phạm trên, nếu tái phạm sau 10 ngày kể từ ngày bị phạt trước đó sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với nguồn điện có công suất đến 20 kW; từ 2-3 triệu đồng đối với nguồn điện có công suất lớn hơn 20 kW đến dưới 100 kW.

Bộ Công Thương đề xuất nhiều quy định xử phạt vi phạm các quy định về phát triển điện năng lượng mới, điện năng lượng tái tạo. Ảnh minh họa: Bảo Kiên

Ngoài ra, một số hành vi vi phạm trong việc phát triển nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia và có công suất từ 100 kW trở lên, Bộ Công Thương đề xuất phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm:

Không gửi thông báo phát triển nguồn điện theo quy định hoặc lắp đặt, vận hành nguồn điện khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện.

Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung theo thông báo hoặc giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện.

Không điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Không phối hợp thực hiện hoặc có hành vi cản trở hoạt động phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; không hướng dẫn công tác lắp đặt, đấu nối kỹ thuật điện nhằm bảo đảm an toàn điện trong quá trình vận hành.

Thực hiện mua sản lượng điện dư của nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ không đúng đối tượng hoặc tỷ lệ theo quy định.

Không tuân thủ lệnh điều độ khi phát điện dư lên lưới điện quốc gia, trừ trường hợp gây mất an toàn; không trang bị thiết bị, phương tiện kết nối với hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển.

Trường hợp không thực hiện tháo dỡ hoặc cố tình kéo dài thời gian hoàn thành tháo dỡ nhà máy điện gió, điện mặt trời khi cơ quan chức năng yêu cầu, mức phạt lên tới 80-100 triệu đồng.

Trước đó, trong dự thảo lần 3 (ngày 29/9) quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà, Bộ Công Thương đề xuất với hộ dân lắp đặt và vận hành đúng quy định, mức hỗ trợ tối thiểu 1 triệu đồng, tối đa 1,5 triệu đồng nếu không lắp hệ thống lưu trữ điện.

Nếu lắp đồng bộ hệ thống lưu trữ điện với điện mặt trời mái nhà, hộ gia đình sẽ được hỗ trợ thêm tối thiểu 1 triệu đồng, tối đa 1,5 triệu đồng.

Tại họp báo thường kỳ ngày 8/10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhắc lại nội dung quy hoạch điện VIII điều chỉnh nêu rõ mục tiêu đến năm 2030 có 50% hộ gia đình Việt Nam (14 triệu hộ) lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Vì vậy, ông khẳng định ngành Công Thương mong muốn phát triển điện mặt trời mái nhà và không có lý do gì gây khó dễ với người dân.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà cần thông báo để ngành điện nắm bắt thông tin về công suất của nguồn điện, từ đó đảm bảo kế hoạch cung ứng hợp lý.