Chính quyền Alberta, Canada đang triển khai hệ thống tái chế mới với các tấm pin mặt trời đã hết vòng đời.

Theo đó, từ ngày 1/10, Alberta sẽ áp dụng phí môi trường 14 CAD cho mỗi tấm pin mặt trời mới được cung cấp tại tỉnh. Khoản phí này áp dụng với các tấm pin có diện tích từ 1m2 trở lên, dùng cho các hệ thống dân dụng, thương mại, công nghiệp và điện mặt trời quy mô lớn.

Khoản phí không áp dụng hồi tố đối với các tấm pin đã được lắp đặt.

Theo chính quyền Alberta, một hệ thống điện mặt trời hộ gia đình điển hình gồm 20 tấm pin sẽ phải trả 280 CAD phí môi trường, chưa đến 1,5% tổng chi phí lắp đặt.

Khoản phí này được sử dụng để thu gom, vận chuyển và tái chế các tấm pin khi hết vòng đời.

Chính quyền tỉnh cam kết phối hợp với Cơ quan Quản lý Tái chế Alberta và các doanh nghiệp trong ngành để phát triển năng lực tái sử dụng, tái chế tại địa phương khi lượng tấm pin cần xử lý ngày càng tăng.

Chính quyền Alberta không cho phép đưa các tấm pin mặt trời đến các bãi chôn lấp trên toàn tỉnh. Ảnh: PV

Theo số liệu trên trang web của Alberta, tỉnh có công suất điện mặt trời lắp đặt lớn thứ hai tại Canada. Khoảng 95% số tấm pin mặt trời được lắp đặt dự kiến sẽ hết vòng đời vào năm 2045, tạo ra lượng vật liệu cần xử lý lên tới 72.700 tấn.

Chính quyền Alberta cho biết đây là chương trình tái chế tấm pin mặt trời đầu tiên tại Bắc Mỹ.

Ông Grant Hunter, Bộ trưởng Môi trường và Các khu vực được bảo vệ của Alberta, cho hay tỉnh triển khai hệ thống ngay từ thời điểm này nhằm thu hồi các vật liệu có giá trị, thu hút đầu tư tư nhân và xây dựng ngành công nghiệp tái chế mới tại Alberta.

“Alberta chưa bao giờ e ngại việc đi đầu. Chúng tôi sẽ không chờ đến khi những núi tấm pin mặt trời hết vòng đời chất đống tại các bãi chôn lấp mới hành động”, ông Hunter nói.

Một nhà lãnh đạo khác của Alberta cũng cho rằng chương trình sẽ giúp người nộp thuế không phải gánh các chi phí xử lý trong tương lai.

Tuy nhiên, trên LinkedIn, bà Radha Rajagopalan, Giám đốc Chính sách khu vực Alberta của Hiệp hội Năng lượng tái tạo Canada, cho rằng mức phí 14 CAD cao hơn 5 lần mức phí cao nhất trong chương trình tái chế thiết bị điện tử của Alberta và hơn 3 lần chi phí được ước tính trong một phân tích độc lập của hiệp hội.

“Alberta cần chính sách ổn định, có thể dự đoán để thu hút đầu tư và xây dựng hệ thống điện giá hợp lý, đáng tin cậy mà tỉnh đang cần. Việc cộng thêm những chi phí không cần thiết vào các dự án năng lượng tái tạo mới sẽ phát đi tín hiệu sai vào thời điểm Alberta cần bổ sung thêm nguồn điện cho hệ thống”, bà nhận định.

Song song với việc thu phí, Alberta sẽ cấm đưa các tấm pin mặt trời vào bãi chôn lấp trên toàn tỉnh từ ngày 1/10.