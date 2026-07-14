Ngày 14/7, trao đổi với VietNamNet, ông Lê Xuân Thuận - Chủ tịch UBND xã Trường Xuân cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 5 mét khối axit clohydric (HCl) nồng độ 20% rò rỉ ra môi trường đất và nước.

"Địa phương đang khẩn trương khắc phục sự cố, đồng thời phát cảnh báo tới người dân không sử dụng nguồn nước ở khu vực suối có axit tràn ra", ông Thuận cho hay.

Khu vực axit tràn ra khiến cỏ bị cháy. Ảnh L.X.T.

Trước đó, khoảng 23h đêm 13/7, ô tô tải mang BKS 51D-991.03 chở 5 mét khối hóa chất axit clohydric (HCl) nồng độ 20% do ông Phan Đình Phi (32 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng) điều khiển, lưu thông theo hướng từ tỉnh Đồng Nai đi Đắk Lắk.

Khi đến khu vực cầu 20 trên đường Hồ Chí Minh (địa phận thôn 3, xã Trường Xuân), xe bất ngờ mất lái, lao sang phần đường ngược chiều rồi va vào thành cầu lật nghiêng. Phần đầu xe nằm trên thành cầu, bồn chứa axit rơi xuống suối.

Sau tai nạn, nắp bồn chứa axit bị bung khiến toàn bộ hóa chất chảy ra môi trường đất, một phần chảy xuống dòng suối và bốc khói nghi ngút khi tiếp xúc với nước.

Tại hiện trường, hóa chất đã làm cháy các bụi cỏ và bốc mùi hôi nồng nặc ra các khu vực xung quanh.

Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: L.X.T.

Đến 7h ngày 14/7, cơ quan chức năng đã xử lý xong hiện trường và không còn hiện tượng phát tán hóa chất ra môi trường.

UBND xã Trường Xuân chưa ghi nhận thiệt hại về người, gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc khu dân cư. Mức độ ảnh hưởng vẫn đang được các cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi, đánh giá.

Để bảo đảm an toàn, UBND xã Trường Xuân khuyến cáo các hộ dân sinh sống dọc tuyến suối tuyệt đối không sử dụng trực tiếp nguồn nước từ dòng suối cho đến khi có thông báo mới.

Đồng thời, nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường về chất lượng nguồn nước hoặc xảy ra thiệt hại đối với thủy sản, vật nuôi và cây trồng, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương để kịp thời xử lý.

UBND xã Trường Xuân cũng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh hỗ trợ địa phương thực hiện công tác kiểm tra, đo lường mức độ ảnh hưởng của hóa chất để có hướng xử lý tiếp theo.

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Đắk Nông đã tạm ngừng cấp nước tại Công trình cấp nước Nâm N’Jang đến 4h ngày 15/7 nhằm để đảm bảo an toàn cho người dân dùng nước sạch sinh hoạt.