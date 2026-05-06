Ngày 6/5, Cơ quan CSĐT, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Thư (Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Thư Trần Hớn) cùng 3 nhân viên Trần Ngũ Châu, Võ Phi Cường và Nguyễn Văn Nhì.

Các đối tượng bị điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo điều tra, qua công tác nghiệp vụ và quản lý địa bàn, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát hiện dấu hiệu bất thường tại Công ty Thư Trần Hớn (trụ sở tại phường Chợ Lớn, TPHCM).

Qua theo dõi, công an xác định doanh nghiệp này dù không được cấp phép sản xuất hóa chất nhưng lại tung ra thị trường lượng lớn giấm acetic dán nhãn xuất xứ Hàn Quốc.

Tiến hành khám xét khẩn cấp kho hàng và trụ sở công ty, lực lượng phối hợp giữa Phòng Cảnh sát kinh tế và công an địa phương đã thu giữ 198 thùng, can hóa chất các loại.

Tang vật các thùng hóa chất thu giữ. Ảnh: CA

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ tháng 9/2025, do hám lợi, Trần Minh Thư đã chỉ đạo nhân viên thu mua acid acetic công nghiệp (loại dùng trong dệt nhuộm, chống mốc gỗ) có xuất xứ từ Đài Loan. Sau đó, nhóm này đem pha trộn với nước rồi chiết rót vào các can rỗng nhái nhãn mác giấm thực phẩm của Hàn Quốc.

Ước tính từ khi hoạt động đến nay, đường dây này đã đưa ra thị trường hơn 500 thùng, can giấm giả, thu lợi bất chính số tiền rất lớn.

Được biết, acid acetic công nghiệp không phải là loại lên men tự nhiên dùng cho thực phẩm. Loại hóa chất này thường chứa các tạp chất nguy hại và kim loại nặng như chì, arsen.

"Các chuyên gia cảnh báo, nếu sử dụng loại giấm giả từ hóa chất công nghiệp này, người tiêu dùng đối mặt với nguy cơ ngộ độc cấp tính, bỏng niêm mạc miệng, dạ dày, tổn thương gan và thận. Ở nồng độ cao, nó có thể gây loét thực quản và dẫn đến tử vong", đại diện Cơ quan CSĐT nhấn mạnh.

Cơ quan CSĐT, Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có hành vi tiếp tay, tiêu thụ sản phẩm độc hại này trên thị trường để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.