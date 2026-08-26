Thái Nguyên:

Sáng 26/8, ông Nguyễn Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 3 người mất tích sau vụ lật thuyền xảy ra tại khu vực đập tràn Tân Thái.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 17h ngày 25/8, tại khu vực đập tràn Tân Thái, giáp ranh giữa xã Đồng Hỷ và xã Vân Hán, tỉnh Thái Nguyên, một chiếc thuyền chở 4 người bất ngờ bị lật.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 3 nạn nhân bị mất tích do lật thuyền. Ảnh: Đ.B

Danh tính những người trên thuyền được xác định gồm D.V.B. (SN 1990), D.V.H. (SN 1987), D.V.V. (SN 2003) và Đ.B.L. (SN 1983, cùng trú tại phường Linh Sơn, Thái Nguyên).

Sau khi thuyền bị lật, anh D.V.H. may mắn dạt vào bờ và được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu. Ba người còn lại gồm D.V.B., D.V.V. và Đ.B.L. mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân sự cùng các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tổ chức tìm kiếm tại khu vực xảy ra vụ việc.

Tối ngày 25/8, rất đông người đến khu vực cầu Linh Nham để theo dõi công tác tìm kiếm. Ảnh: Đ.B

Lực lượng cứu hộ 0 đồng cũng có mặt, phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm 3 người mất tích. Ảnh: Đ.B

Các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phương tiện, nhân lực, đồng thời phối hợp với người dân địa phương để rà soát khu vực xung quanh đập tràn và mở rộng phạm vi tìm kiếm các nạn nhân.

Đến sáng 26/8, công tác tìm kiếm vẫn đang được khẩn trương triển khai với hy vọng sớm xác định được vị trí của các nạn nhân.

Nguyên nhân khiến thuyền bị lật đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.