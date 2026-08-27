Ngày 27/8, đại diện Đội cứu hộ 0 đồng tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền khiến 3 người mất tích tại khu vực đập tràn Tân Thái, tỉnh Thái Nguyên.

Nạn nhân là anh D.V.V. (SN 2003), được tìm thấy khoảng 12h30 cùng ngày, cách hiện trường vụ lật thuyền khoảng 2km.

Trước đó, ngày 26/8, lực lượng chức năng lần lượt tìm thấy thi thể anh Đ.B.L. (SN 1983) vào lúc 9h30 và anh D.V.B. (SN 1990) vào lúc 14h20, cách khu vực gặp nạn khoảng 100m.

Như vậy, sau gần hai ngày tổ chức tìm kiếm, cả 3 nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền đã được tìm thấy.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân vụ lật thuyền ở Thái Nguyên. Ảnh: Đ.B

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 17h ngày 25/8, tại khu vực đập tràn Tân Thái, giáp ranh giữa xã Đồng Hỷ và xã Vân Hán, tỉnh Thái Nguyên, một chiếc thuyền bất ngờ bị lật.

Lúc này, thuyền chở 4 người gồm: D.V.V. (SN 2003), Đ.B.L. (SN 1983), D.V.B. (SN 1990) và D.V.H. (SN 1987, cùng trú tại phường Linh Sơn, Thái Nguyên).

Sau khi thuyền bị lật, anh D.V.H. may mắn dạt được vào bờ và được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu; ba người còn lại mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương huy động các lực lượng tìm kiếm xuyên đêm tại khu vực đập tràn Tân Thái và dọc theo dòng chảy.