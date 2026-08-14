Tại buổi họp báo giao ban định kỳ sáng 14/8, Thượng tá Quảng Quốc Huy, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hồng Hải (57 tuổi, tạm trú tại đặc khu Phú Quốc) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Hải là thuyền trưởng, trực tiếp điều khiển ca nô AG-26751 khi phương tiện bị lật trên vùng biển Phú Quốc ngày 11/7, khiến 15 du khách tử vong.

Công an tỉnh An Giang củng cố chứng cứ, điều tra vụ lật ca nô khiến 15 du khách tử vong. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do gió lớn, sóng mạnh kết hợp sự chủ quan của thuyền trưởng.

Khoảng 13h ngày 11/7, ca nô AG-26751 do Nguyễn Hồng Hải làm thuyền trưởng chở 32 du khách Ấn Độ, cùng 3 thuyền viên và một hướng dẫn viên Việt Nam, rời Hòn Mây Rút Ngoài để đến Cảng quốc tế An Thới.

Sau khi rời bến khoảng 400m, ca nô bất ngờ bị lật. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai tìm kiếm, cứu nạn, đưa 21 du khách đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến 15 người tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam thuyền trưởng và đang tiếp tục mở rộng điều tra. Ảnh: CACC

Ngay sau vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương làm rõ nguyên nhân, điều tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Bộ Ngoại giao được giao phối hợp Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam thực hiện công tác bảo hộ công dân và giải quyết các vấn đề liên quan.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Cơ quan CSĐT phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc và các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan.

Từ kết quả điều tra ban đầu, công an xác định trách nhiệm của Nguyễn Hồng Hải, sau đó khởi tố, bắt tạm giam bị can này. Công an tỉnh An Giang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.