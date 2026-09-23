Theo báo The Hill, trong một video đăng trên mạng xã hội ngày 22/9, ông Hegseth tuyên bố Lầu Năm Góc trong năm nay sẽ triển khai chương trình "Đánh giá chiến binh liên quân", một hình thức đánh giá theo phong cách thực chiến dành cho các đại tá đủ điều kiện. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ nói quy trình này nhằm sàng lọc các sĩ quan đang được cân nhắc thăng cấp lên chuẩn tướng hoặc chuẩn đô đốc (cấp tướng/đô đốc một sao) dựa trên "khả năng chiến đấu, thích ứng và giành chiến thắng" của họ.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: New York Times

"Mặc dù lực lượng hạ sĩ quan là xương sống của quân đội, nhưng chiến thắng lại phụ thuộc vào những người chỉ huy dẫn dắt họ. Nước Mỹ cần những chiến binh có khả năng làm chủ chiến trường đầy hỗn loạn”, ông Hegseth cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng các chỉ huy cần được lựa chọn dựa trên "năng lực đã được kiểm chứng chứ không phải bằng cấp trên giấy tờ".

Ông Hegseth ví quy trình đánh giá mới này với "Cuộc diễn tập Louisiana", một loạt các cuộc tập trận quy mô lớn diễn ra ngay trước khi Mỹ tham gia Thế chiến II, trong đó khoảng 400.000 binh sĩ đã tham gia diễn tập mô phỏng chiến tranh để đánh giá công tác huấn luyện, hậu cần và năng lực chỉ huy của quân đội nước này.

Ông Hegseth nhấn mạnh các cuộc sát hạch như vậy đã sản sinh ra những nhà lãnh đạo kiệt xuất của quân đội Mỹ như cựu Tổng thống Eisenhower, đại tướng 5 sao của Lục quân, người đã lên kế hoạch và chỉ huy cuộc tấn công của quân Đồng minh vào bờ biển Normandy và chiến dịch giải phóng Tây Âu; Đại tướng Lục quân Omar Bradley, chủ tịch đầu tiên của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, người sau đó đã giám sát việc hoạch định chính sách quân sự của Mỹ trong cuộc chiến tranh Triều Tiên và Đô đốc Chester Nimitz, người chỉ huy lực lượng không quân, bộ binh và hải quân Đồng minh tại mặt trận Thái Bình Dương trong Thế chiến II.

Lãnh đạo Bộ Chiến tranh Mỹ giải thích chương trình "Đánh giá chiến binh liên quân" mang tiêu chuẩn đó áp dụng vào hình thức tác chiến đa miền hiện đại. "Quy trình đánh giá này đóng vai trò như một thước đo khách quan và công bằng. Kịch bản diễn tập chỉ chú trọng vào các quyết định tác chiến được đưa ra trong điều kiện chịu nhiều áp lực", ông Hegseth cho hay.

Ông Hegseth tiết lộ đã giao nhiệm vụ chỉ đạo nỗ lực này từ một năm trước cho Phó tham mưu trưởng Stuart Scheller dưới quyền Thứ trưởng Chiến tranh Anthony Tata phụ trách nhân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Theo các tài liệu nội bộ tờ The Hill thu thập được, mỗi quân chủng sẽ có phiên bản đánh giá riêng phù hợp với đặc thù của mình. Cụ thể, Lục quân Mỹ sẽ sử dụng bài kiểm tra viết kết hợp với trò chơi mô phỏng tác chiến kỹ thuật số. Không quân và Lực lượng Không gian Mỹ yêu cầu bài kiểm tra phân tích trực tuyến kéo dài 2 giờ, tiếp đó là phần mô phỏng tương tác kéo dài một giờ.

Hải quân Mỹ sẽ yêu cầu sĩ quan đến Trường Chiến tranh Hải quân để thực hiện bài kiểm tra viết kéo dài 3 giờ, sau đó là trò chơi mô phỏng tác chiến kéo dài từ 2 - 3 giờ. Trong khi đó, Thủy quân Lục chiến Mỹ yêu cầu quy trình đánh giá từ xa kéo dài 8 giờ trên nền tảng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), kết hợp giữa kiểm tra viết và các bài kiểm tra đánh giá khả năng xử lý tình huống.

Bản ghi nhớ cũng cho biết Bộ Tham mưu Liên quân Mỹ sẽ đánh giá từ 50 - 60 học viên của Trường Tham mưu Lực lượng Liên quân theo mô hình "kết hợp", bao gồm phần phân tích bằng văn bản độc lập, tiếp đó là "giai đoạn thực hiện trực tiếp có hỗ trợ của AI" tại cơ sở đào tạo ở Norfolk, bang Virginia.

Đây là điểm mới so với hệ thống hiện hành, vốn sử dụng các hội đồng xét thăng cấp để xem xét hồ sơ sĩ quan dựa trên các đánh giá tích lũy từ cấp trên trong suốt quá trình binh nghiệp của họ.