Theo đoạn ghi âm từ trang LiveATC, một phi công quân sự Mỹ đã thông báo cho kiểm soát viên không lưu về vụ tai nạn: "Có khả năng phi công bay cùng chúng tôi đã gặp sự cố khẩn cấp. Tôi tin họ có thể đã va phải chim”.

Video: CNN

Các đoạn video ghi tại hiện trường cho thấy một quả cầu lửa bùng lên trên cánh đồng gần khu dân cư, kèm theo cột khói lớn bốc lên tại vùng nông thôn phía nam thành phố Traverse ở hạt Grand Traverse, bang Michigan.

"Có vẻ như họ bị hỏng động cơ và đã nhảy dù... nhưng chúng tôi thấy rất nhiều khói đen và tin rằng đó là chiếc F-16 vừa gặp nạn”, một kiểm soát viên không lưu thông báo cho các phi công khác.

Theo đài CNN, phi công là người duy nhất trên tiêm kích F-16 gặp nạn và đã kịp nhảy dù trước khi máy bay rơi. Cảnh sát bang Michigan xác nhận không có ai khác bị thương và phi công hiện trong tình trạng ổn định tại một bệnh viện địa phương.

Truyền thông Mỹ cho hay tiêm kích F-16 bị rơi khi đang tham gia huấn luyện tại căn cứ Vệ binh quốc gia ở Alpena, Michigan. Cảnh sát bang cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng tất cả mọi người trong bán kính khoảng 1,6km quanh hiện trường đã được sơ tán do sự cố "tràn hóa chất nguy hiểm liên quan đến vụ rơi chiến đấu cơ".

Trong khi các vụ tai nạn máy bay dân dụng do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) điều tra, quân đội Mỹ tự tiến hành điều tra nguyên nhân các vụ tai nạn trong lực lượng của họ.

Mặc dù chưa rõ nguyên nhân khiến chiếc F-16 rơi, nhưng nếu vụ va chạm với chim thực sự là nguyên nhân, đây không phải là chuyện hiếm gặp. Theo Cơ sở dữ liệu về va chạm với động vật hoang dã của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), hàng nghìn máy bay đã va chạm với chim và các loài động vật khác tại nước này mỗi năm. Riêng tại thành phố Traverse đã có 41 vụ chạm trán như vậy được ghi nhận trong năm 2025.