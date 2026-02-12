Vào tháng 8/2021, ông Đ. và ông D. đã ký hợp đồng mua bán gỗ thông của gia đình bà Phiếu Thị H. với giá trị 180 triệu đồng. Sau đó, bên mua đã trả tổng số tiền là 145 triệu đồng và còn nợ 35 triệu đồng. Bà H. đã nhiều lần đòi số tiền này nhưng ông Đ. không trả.

Tới tháng 3/2024, đàn bò của bà H. đã giẫm hỏng vườn cây bạch đàn của ông Đ. Do đó, hai bên ký biên bản thỏa thuận là bà H phải mua cây giống, trồng lại và chăm sóc đến hết tháng 8 (âm lịch) năm 2024. Nếu không chăm sóc cây, bà H. phải bồi thường 40 triệu đồng.

Thực hiện theo thoả thuận trên, bà H. đã mua, trồng lại và chăm sóc 25 cây bạch đàn. Tới cuối năm 2024, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi), số cây trên bị đổ. Phía bà H. cũng đã dựng lại cây đổ theo yêu cầu.

Tuy nhiên, ông Đ. vẫn không trả số tiền 35 triệu còn nợ theo yêu cầu. Thay vào đó, ông Đ. lại yêu cầu bà H. cấn trừ 35 triệu đồng tiền gỗ thông còn nợ trong hợp đồng mua bán trước đây giữa hai bên vào tiền bồi thường cây (40 triệu đồng). Đồng thời, ông Đ. yêu cầu bà H. trả thêm 5 triệu đồng.

Trước sự việc trên, bà H. đã khởi kiện và yêu cầu ông Đ. có trách nhiệm trả lại số tiền 35 triệu đồng còn thiếu của hợp đồng mua bán gỗ thông.

Cây đổ do tác động của bão Yagi năm 2024. (Ảnh minh họa: Thạch Thảo)

Tại bản án sơ thẩm, Toà án nhân dân khu vực 4-Lạng Sơn đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà H. và buộc ông Đ. phải trả lại cho nguyên đơn số tiền 35 triệu đồng. Đồng thời, Toà cũng đình chỉ yêu cầu của ông Đ. đối với bà H. về việc yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do súc vật gây ra.

Với nội dung trên, ông Đ. kháng cáo.

Tại phiên toà phúc thẩm, Toà nhận định, số tiền nợ trong hợp đồng mua bán gỗ thông là 35 triệu đồng và việc ông Đ. phải thanh toán số tiền trên là đúng.

Tuy nhiên, bị đơn Đ. đồng thời là người kháng cáo lấy lý do cây bị đổ, hỏng vào cuối năm 2024 vẫn là hậu quả do đàn bò gây ra là không có căn cứ. Bởi, chính quyền địa phương đã xác nhận: số cây bạch đàn do nguyên đơn H. chăm sóc đến trước thời điểm cơn bão số 3 gây ra vẫn phát triển tốt, không bị gãy đổ. UBND cấp xã xác định nguyên nhân cây bị chết, bị đổ là do cơn bão gây ra.

Ngoài ra, bị đơn cũng không đưa ra được chứng cứ mới tại cấp phúc thẩm.

Vì các lý lẽ trên, Tòa án nhân dân khu vực 4- Lạng Sơn bác kháng cáo của bị đơn Lương Văn Đ. và giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên trước đó. Theo đó, Toà buộc ông Đ. phải trả cho phía nguyên đơn số tiền 35 triệu đồng và đình chỉ yêu cầu của ông đối với nguyên đơn về việc yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do súc vật gây ra. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.