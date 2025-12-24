Cử tri TP Hà Nội kiến nghị Chính phủ có chính sách rút ngắn thời gian, đơn giản hóa các bước, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư công, giao đất, thuê đất.

Tại văn bản trả lời kiến nghị của cử tri gửi trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết cơ quan này đã ban hành Quyết định số 3211 (ngày 14/8/2025) về Kế hoạch của bộ triển khai thực hiện Nghị quyết số 214 của Chính phủ.

Đối với lĩnh vực đất đai, Bộ cho hay đã chủ động rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại Nghị định số 151/2025 và Nghị định số 226/2025. Trong đó, đã bãi bỏ 16 thủ tục hành chính; đề xuất sửa đổi, bổ sung 50 thủ tục.

Rút ngắn thời gian, đơn giản hóa nhiều thủ tục về đất đai. Ảnh: Hồng Khanh

Đáng chú ý, nhiều thủ tục có thời gian giải quyết được cắt giảm mạnh như thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai, giảm từ 75 ngày xuống còn 45 ngày.

Ngoài ra, thủ tục giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức chưa được giao đất ở, nhà ở cũng được rút ngắn thời gian giải quyết.

Bên cạnh đó, thời gian giải quyết thủ tục giao đất ở đối với cá nhân thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở, được rút ngắn từ 85 ngày xuống còn không quá 35 ngày.