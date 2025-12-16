TP.HCM là địa phương có lực lượng công nhân lớn nhất cả nước. Sau khi 3 địa phương hợp nhất, LĐLĐ TP.HCM hiện quản lý hơn 23.000 Công đoàn cơ sở, với gần 2,5 triệu đoàn viên công đoàn.

Hoạt động tuyên truyền hướng về Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV đang được LĐLĐ thành phố triển khai sớm, bài bản và có chiều sâu. Theo đó, công tác tuyên truyền được chia thành 3 đợt cao điểm với các chủ đề xuyên suốt: đợt 1 từ nay đến 30/11/2025 với chủ đề “Đại hội Công đoàn - sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động”; đợt 2 từ ngày 1/12 đến 31/12/2025 với chủ đề “Công đoàn TP.HCM - Niềm tin của người lao động”; đợt 3 từ tháng 1/2026 với chủ đề “Vinh quang Công đoàn Việt Nam”.

Các đợt tuyên truyền này sẽ nhấn mạnh thành tựu nổi bật của phong trào công nhân, lao động và hoạt động công đoàn thành phố; mục tiêu, các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các cấp công đoàn thành phố chú trọng nâng chất đối thoại định kỳ và thương lượng tập thể, nhằm cải thiện môi trường làm việc, nâng cao thu nhập, bảo đảm an toàn, phúc lợi xã hội cho công nhân.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Công đoàn thành phố phát động các đợt thi đua cao điểm “lao động giỏi - lao động sáng tạo”, tập trung tạo ra nhiều công trình, sản phẩm mới gắn biển chào mừng Đại hội Công đoàn TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV.

Nhiều doanh nghiệp đã hưởng ứng bằng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các mô hình nâng cao phúc lợi đoàn viên, chăm lo thiết thực cho người lao động. Các cấp công đoàn thành phố cũng chú trọng nâng chất đối thoại định kỳ và thương lượng tập thể, nhằm cải thiện môi trường làm việc, nâng cao thu nhập, bảo đảm an toàn, phúc lợi xã hội cho công nhân...

Với những hoạt động đồng bộ, thiết thực và đổi mới, các cấp công đoàn đang tạo nên không khí thi đua sôi nổi, củng cố niềm tin của người lao động, phát huy trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của giai cấp công nhân. Đây là nền tảng quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ, hiện đại, vững bền của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ mới.

Hồng Kỳ