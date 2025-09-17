Trên trang cá nhân, nhà quay phim Lê Bảo Hân báo tin nhận bằng khen từ Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp sự kiện A80 - Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

"Chỉ có thể nói là sĩ (tự hào - PV) đến tận kiếp sau", anh viết.

Sau vài tiếng chia sẻ tin vui, bài viết hút tương tác "khủng" với 26 nghìn lượt thích và 1,2 nghìn bình luận. Nhiều người quen chia vui với Lê Bảo Hân.

Nhà quay phim Lê Bảo Hân nhận bằng khen từ VTV. Ảnh: FBNV

Một bình luận cho rằng Lê Bảo Hân xứng đáng nhận nhiều bằng khen hơn, anh khiêm tốn đáp được ghi nhận như vậy đã vui và đủ tự hào.

Trước đó, sau sự kiện A80 hôm 2/9, nhà quay phim Lê Bảo Hân là một trong những cái tên được quan tâm trên mạng xã hội khi cống hiến những cú máy tuyệt đẹp cho người dân.

Nhờ những cú máy thần sầu tại sự kiện A80, cái tên Lê Bảo Hân lọt top tìm kiếm trên Google, Facebook. Mỗi bài đăng của anh hút hàng trăm nghìn lượt tương tác. Ảnh: FBNV

Sự xuất hiện của Lê Bảo Hân và "bộ thiết bị nhạy cảm và nguy hiểm nhất" Steadicam Trinity (hệ thống ổn định camera cao cấp cho phép quay mượt mà 5 trục, xoay 360° và chuyển động linh hoạt từ thấp đến cao trong một cú máy - PV) được nhận định là phép thử và sự kết hợp đầy liều lĩnh, táo bạo của VTV lẫn chính anh.

Với Lê Bảo Hân, cơ hội tác nghiệp tại sự kiện A80 mang đến áp lực tinh thần khủng khiếp bậc nhất nhưng cũng là cột mốc huy hoàng trong sự nghiệp. Anh hẹn các đồng nghiệp sẽ cùng tác nghiệp tại sự kiện A100 "nếu còn đủ sức và lòng can đảm".

Clip hậu trường tác nghiệp của Lê Bảo Hân

Mi Lê