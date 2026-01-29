Tham dự lễ đón có Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; lãnh đạo một số bộ, ngành và Đại sứ Việt Nam tại EU Nguyễn Văn Thảo...

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường ra tận cửa ô tô đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa.

Đại diện thiếu nhi trao tặng Chủ tịch Hội đồng châu Âu bó hoa tươi thắm.

Chủ tịch nước Lương Cường đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Ảnh: TTXVN

Tại thảm đỏ, các em thiếu nhi Hà Nội tay cầm cờ Việt Nam và cờ Liên minh châu Âu vui mừng chào đón hai lãnh đạo.

Hai lãnh đạo tiếp đó duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau đó, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu giới thiệu thành viên hai đoàn.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa có cuộc gặp hẹp trước khi dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam và EU hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai bên thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Hai lãnh đạo sẽ gặp gỡ báo chí để thông báo về kết quả hội đàm.

Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28/11/1990. Kể từ đó đến nay, Việt Nam và EU đã tiến tới một trong những mối quan hệ năng động, mạnh mẽ và mang tính kiểu mẫu trong khu vực, phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư, phát triển bền vững đến an ninh, quốc phòng, giao lưu nhân dân…

Theo Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier, EU đánh giá rất cao việc Việt Nam đón tiếp Chủ tịch Hội đồng châu Âu chỉ vài ngày sau khi Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra thành công.

Bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới có nhiều biến động phức tạp, chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao EU tới Việt Nam gửi một thông điệp EU mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác, trong đó có Việt Nam, thông qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ mang tính đa phương và dựa trên luật lệ.

Sau hành trình 35 năm phát triển quan hệ, từ những hỗ trợ nhân đạo ban đầu vào thập niên 1990, hai bên đã sẵn sàng bước vào một "kỷ nguyên mới", thể hiện qua việc nâng tầm quan hệ đối tác. Đây được coi là "nâng tầm kép", vừa mang tính biểu tượng, vừa đặt nền tảng cho hợp tác thực chất trong nhiều lĩnh vực.

Liên minh châu Âu và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 28/11/1990. Từ đó đến nay, quan hệ hai bên phát triển ngày càng tích cực

Chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu có ý nghĩa quan trọng với quan hệ Việt Nam – EU, thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của EU đối với đường lối đối ngoại của Việt Nam

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh