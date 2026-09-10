Lễ đón được tổ chức trang trọng tại Quảng trường Cung Nhà nước, nơi đặt trụ sở Quốc hội và các cơ quan Trung ương của Mông Cổ. Ảnh: Media QH

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và phu nhân có mặt tại nơi đón, chào mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga. Ảnh: Media QH

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt nhấn mạnh rằng trong quan hệ phát triển với các nước Đông Nam Á, Mông Cổ luôn coi Việt Nam là người bạn truyền thống, luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Mông Cổ trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và phu nhân. Ảnh: Media QH

Trong không khí tin cậy, chân thành và cởi mở, hai lãnh đạo bày tỏ vui mừng và hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả của quan hệ Việt Nam - Mông Cổ, nhất là từ sau khi chính thức thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện vào tháng 9/2024 nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có cũng như các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước; tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh và tư pháp, phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó hiệu quả với các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí tăng cường vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong việc phối hợp hỗ trợ thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế phát triển thực chất, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng của mỗi nước; tích cực xem xét mở cửa hơn nữa cho hàng hóa của nhau.

Trong đó, hai bên sẽ tạo điều kiện cho hàng nông, thủy hải sản là thế mạnh của Việt Nam vào thị trường Mông Cổ, qua đó sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu USD; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, thúc đẩy sớm ký mới Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Mông Cổ.

Hai lãnh đạo đánh giá hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa phát triển, không chỉ ở các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư mà cần được mở rộng sang các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt. Ảnh: TTXVN

Việt Nam và Mông Cổ sẽ tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh và các nét đẹp văn hóa, du lịch của mỗi nước; phối hợp thúc đẩy giao lưu hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa người dân hai nước.

Trao đổi phương hướng thúc đẩy hợp tác nghị viện hai nước, hai lãnh đạo nhất trí thực hiện tốt chức năng giám sát, góp phần bảo đảm triển khai nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao, tạo điều kiện để Chính phủ và doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và nhu cầu hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội Sandag Byambatsogt khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu thị trường và đầu tư ổn định, lâu dài tại Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt ký bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ. Ảnh: Media QH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Mông Cổ Ulziisaikhan Luvsandorj ký bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước. Ảnh: Media QH

Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam ủng hộ các chính sách phát triển của Mông Cổ nhằm nâng cao vai trò và vị thế quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ mong muốn Việt Nam ủng hộ Mông Cổ trở thành thành viên APEC, tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Mông Cổ luôn coi Việt Nam là “láng giềng thứ ba”

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam J. Bayarmaa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định quan hệ Việt Nam - Mông Cổ đang phát triển tốt đẹp, tin cậy chính trị giữa hai nước và hai Quốc hội không ngừng được củng cố; hợp tác trên nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực, nhất là quốc phòng, an ninh, kinh tế, tư pháp, du lịch và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam J. Bayarmaa. Ảnh: Media QH

Việt Nam đánh giá cao việc Mông Cổ luôn coi Việt Nam là “láng giềng thứ ba” và là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại Đông Nam Á; nhất quán coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Mông Cổ...

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam J. Bayarmaa khẳng định sự hợp tác giữa Quốc hội hai nước có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ, hướng tới những kết quả hợp tác ngày càng thiết thực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc Quốc hội Mông Cổ thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam và cho biết Quốc hội Việt Nam cũng đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Mông Cổ từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng hai nhóm sẽ tiếp tục thúc đẩy tiếp xúc, trao đổi đoàn, giao lưu nghị sĩ, gặp gỡ bên lề các hội nghị nghị viện quốc tế và khu vực, qua đó tăng cường hiểu biết, tin cậy chính trị và tình hữu nghị giữa các nghị sĩ cũng như nhân dân hai nước.

Đánh giá cao nền tảng Quốc hội mở (Open Parliament) được Quốc hội Mông Cổ tích hợp trên nền tảng số quốc gia “E-Mongolia”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát trong các lĩnh vực kinh tế số, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp xanh, an ninh lương thực, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tích cực hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và giao lưu kinh tế; thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, qua đó tạo động lực nâng kim ngạch thương mại hai chiều...

Hai bên cần tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, thể thao, du lịch; tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước, mở rộng hợp tác giữa các địa phương, tổ chức hữu nghị và các cơ quan nghiên cứu lập pháp.